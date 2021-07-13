Францію на саміті "Кримської платформи" у Києві представлятиме глава МЗС

Франція підтримує ініціативу "Кримської платформи" і візьме участь в установчому саміті 23 серпня в Києві. Країну представлятиме міністр закордонних справ Жан-Ів Ле Дріан.

Про це заявив надзвичайний та повноважний посол Франції в Україні Етьєн де Понсен.

"Абсолютно. Ми це підтримуємо з самого початку. Ми вважаємо, що це гарна ідея повернути на порядок денний питання незаконної анексії Криму. І скажімо це ще раз, що Крим не є частиною нормандського формату та мінського процесу. Тому, так, ми будемо представлені. Наш міністр закордонних справ пан Жан-Ів Ле Дріан представлятиме Францію, як на саміті Кримської платформи, так і на святкуванні 30-ї річниці Незалежності України", - сказав посол в інтерв’ю ТСН.

На уточнювальне запитання, чи глава МЗС Франції прибуде до Києва на два дні, Понсен відповів, що точні деталі наразі невідомі.

"Ми не маємо точних деталей. Але ідея полягає в тому, щоб міністр був присутній", - уточнив він.

Нагадаємо, 11 березня Рада національної безпеки та оборони ухвалила проєкт Стратегії деокупації та реінтеграції окупованого Криму.

Голова МЗС Дмитро Кулеба запросив усі країни-члени ООН долучитися до Кримської платформи. Установчий саміт має відбутися в Києві 23 серпня 2021 року. Він покладе старт роботі Кримської платформи, там буде ухвалено короткий документ, у якому буде викладено бачення подальшої консолідації політики деокупації Криму. Президент Володимир Зеленський запропонував ЄС долучитися до Кримської платформи новими санкціями.

У російському МЗС заявили, що будуть розглядати участь будь-яких країн у "Кримській платформі" як недружній щодо Росії крок і пряме посягання на її територіальну цілісність.

Українське МЗС розцінило погрози РФ майбутнім учасникам Кримської платформи як "політичний булінг".