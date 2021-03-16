МЗС: погрози РФ майбутнім учасникам Кримської платформи - це "політичний булінг"

"У Росії на півострові єдиний статус - країна-окупант".

Погрози Російської Федерації майбутнім учасникам Кримської платформи є "політичним булінгом", а Москва продовжує і надалі використовувати поняття, які спотворюють сприйняття реальності.

Про це заявив спікер Міністерства закордонних справ Олег Ніколенко в коментарі РБК-Україна.

"Закликаємо РФ не займатися політичним булінгом. Погрози на адресу України та інших держав-учасників Кримської платформи є черговим проявом триваючої маргіналізації російської зовнішньої політики", - наголосив він.

Ніколенко нагадав, що на рівні ООН окупація Криму отримала чітке міжнародно-правове визначення як акт агресії. Тому в Росії на півострові єдиний статус - країна-окупант, а заяви МЗС Росії про "посягання на територіальну цілісність" - це приклад спотвореного сприйняття реальності.

"Злодій не набуває законного права власності на вкрадену ним річ. Російські міжнародно визнані кордони давно відомі. До них не відносяться Крим і Севастополь", - додав Ніколенко.

Нагадаємо, 11 березня Рада національної безпеки та оборони ухвалила проєкт Стратегії деокупації та реінтеграції окупованого Криму.

Голова МЗС Дмитро Кулеба запросив усі країни-члени ООН долучитися до Кримської платформи. Установчий саміт має відбутися в Києві 23 серпня 2021 року. Він покладе старт роботі Кримської платформи, там буде ухвалено короткий документ, у якому буде викладено бачення подальшої консолідації політики деокупації Криму. Президент Володимир Зеленський запропонував ЄС долучитися до Кримської платформи новими санкціями.

Росія робить усе, щоб дискредитувати Кримську платформу та не допустити до участі в ній західних партнерів.