Штурм Капітолію США: двох чоловіків судитимуть через застосування газу проти поліцейського

За даними слідства вони застосували проти трьох офіцерів “невстановлений, але потужний хімічний агент”.

Міністерство юстиції США висунуло звинувачення двом чоловікам, які застосували сльозогінний газ до трьох співробітників поліції Капітолію під час штурму будівлі 6 січня.

Один з цих правоохоронців помер наступного дня.

Про це повідомляє Reuters.

Джуліану Хатеру та Джорджу Таніосу пред’явлені кілька обвинувачень, серед яких - напад на сили поліції зі смертоносною зброєю. За даними слідства вони застосували проти трьох офіцерів “невстановлений, але потужний хімічний агент”.

Одного з таких офіцерів, Брайана Сікніка, згодом доставили до лікарні і наступного дня він помер.

Наразі Хатер і Таніос не звинувачуються у вбивстві Сікніка. Причина смерті поліцейського офіційно досі не встановлена. Джерело агентства в правоохоронних органах, знайоме з цим питанням, повідомило, що слідство ще має встановити, чи несуть безпосередньо Таніос або Хатер відповідальність за смерть поліцейського.

Наразі понад 300 людей звинувачені в участі в заворушеннях біля Капітолію США 6 січня. Минулого тижня Міністерство юстиції заявило, що має намір пред'явити звинувачення більш ніж 100 новим фігурантам.

Нагадаємо, 6 січня біля Конгресу США відбулись масові акції протесту, які вилились у штурм будівли Капітоію. В результаті заворушень загинули 5 людей, зокрема 1 правоохоронець.

Палата представників США звинуватила Дональда Трампа у підбурюванні натовпу, згодом нижня палата оголосила йому імпічмент.

Втім Сенат США виправдав експрезидента.