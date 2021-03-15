Штурм Капітолію США: двох чоловіків судитимуть через застосування газу проти поліцейського

Міністерство юстиції США висунуло звинувачення двом чоловікам, які застосували сльозогінний газ до трьох співробітників поліції Капітолію під час штурму будівлі 6 січня.
Один з цих правоохоронців помер наступного дня.
Про це повідомляє Reuters.
Джуліану Хатеру та Джорджу Таніосу пред’явлені кілька обвинувачень, серед яких - напад на сили поліції зі смертоносною зброєю. За даними слідства вони застосували проти трьох офіцерів “невстановлений, але потужний хімічний агент”.
Одного з таких офіцерів, Брайана Сікніка, згодом доставили до лікарні і наступного дня він помер.
Наразі Хатер і Таніос не звинувачуються у вбивстві Сікніка. Причина смерті поліцейського офіційно досі не встановлена. Джерело агентства в правоохоронних органах, знайоме з цим питанням, повідомило, що слідство ще має встановити, чи несуть безпосередньо Таніос або Хатер відповідальність за смерть поліцейського.
Наразі понад 300 людей звинувачені в участі в заворушеннях біля Капітолію США 6 січня. Минулого тижня Міністерство юстиції заявило, що має намір пред'явити звинувачення більш ніж 100 новим фігурантам.
Нагадаємо, 6 січня біля Конгресу США відбулись масові акції протесту, які вилились у штурм будівли Капітоію. В результаті заворушень загинули 5 людей, зокрема 1 правоохоронець.
Палата представників США звинуватила Дональда Трампа у підбурюванні натовпу, згодом нижня палата оголосила йому імпічмент.
Втім Сенат США виправдав експрезидента.