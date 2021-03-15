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Telegram розмістив конвертовані облігації на $1 мільярд, - ЗМІ

Бонди розмістили до 2026 року, перша виплата купону запланована на вересень цього року.

Telegram розмістив конвертовані облігації на $1 мільярд, - ЗМІ
Фото: EPA\UPG

12 березня Telegram Group розмістила п'ятирічні конвертовані доларові облігаціїї під 7% річних на 1 млрд доларів.

Про це повідомляє РБК з посиланням на джерела.

Зазначається, що розміщення облігацій ставок пройшло за ціною номіналу.

За даними Bloomberg, Telegram залучив $1 млрд  під 7% річних. Мінімальний лот для участі становив $500 тис.  

Бонди розмістили до 2026 року, перша виплата купону запланована на вересень цього року.

"Про те, що Telegram Group розміщує облігації, стало відомо в лютому. Гроші потрібні компанії для розвитку мессенджера і повернення коштів інвесторам у блокчейн-платформу Telegram Open Network (TON), запуску якої так і не відбулося", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у лютому засновник месенджера Telegram Павло Дуров заявив, що за підсумками січня 2021 року Telegram став найбільш завантажуваним мобільним додатком у світі.

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