Маркарова заявила, що Вашингтон не впливає на рішення Зеленського щодо олігархів

На її думку, підтримка офіційним Вашингтоном рішення українського керівництва говорить про те, що Україна рухається у фарватері трансатлантичних інтересів.

Новопризначений посол України у США Оксана Маркарова впевнена, що адміністрація 46-го президента Джо Байдена не впливала на рішення президента України та його оточення щодо запровадження санкцій проти окремих українських олігархів. Про це вона заявила в інтерв’ю LB.ua.

"Як людина, яка колись була членом Ради нацбезпеки і оборони України, знаю, як довго і ретельно готуються подібного роду рішення. Тому впевнена: якщо між дзвінком і тим, що відбулося, не пройшло кілька місяців, то навряд дзвінок є причиною", – зазначила вона.

Посол впевнена: підтримка офіційним Вашингтоном рішення українського керівництва говорить про те, що Україна рухається у фарватері трансатлантичних інтересів.

"Частина коментаторів нині намагається бажане видавати за дійсне, прив’язуючи самостійні рішення української влади до дзвінків із Вашингтона. Однак давайте не будемо недооцінювати ту величезну кількість небайдужих патріотичних людей, які працюють у органах державної влади України і вболівають за нашу державу, а також українську громадськість, яка допомагає і вимагає правильних рішень. А те, що іноземні партнери підтримують такі рішення, вочевидь, говорить про те, що ми рухаємося у фарватері наших спільних трансатлантичних інтересів", – вказала Маркарова.

За її словами, у США та в ЄС інакше сприймають боротьбу із олігархами, аніж в Україні. Для них головний фокус – не конкретні олігархи, а встановлення рівних правил гри. Разом з тим вона впевнена, ті, хто говорить по зовнішнє управління США, бачать своє майбутнє із Росією.

"Часом мені дуже дивно чути про зовнішнє американське управління, адже ті, хто ці питання порушує, зазвичай бачать Україну партнером іншої держави – нашого східного сусіда. Усе це пострадянська риторика. Україна вже не є частиною Радянського Союзу, ми – частина Заходу. Між нами немає «залізної завіси»", – заявила Маркарова.

Водночас американські ЗМІ висловлюють думку, що Джо Байден досі не зателефонував президентові України Володимиру Зеленському через те, що нова адміністрація США намагається спонукати Зеленського до боротьби з корупцією в країні, реформ і підтримки звинувачень проти олігарха Ігоря Коломойського. Зокрема, про це йдеться у матеріалі Washington Post "Президент України знову потрапляє під тиск США – цього разу з поважних причин".

Нагадаємо, що США висловили підтримку введенню санкцій РНБО щодо нардепа ОПЗЖ Віктора Медведчука. Посольство США в Україні нагадало, що Штати ще у 2014 році впровадили щодо Медведчука та Віктора Януковича обмежувальні заходи. Зокрема, Медведчука включили до списку за матеріальну та технологічну підтримку Януковича, а також за лідерство в організації, члени якої підривали демократичні процеси і інститути в Україні та загрожували миру і безпеці держави. У межах санкцій заморозили всі активи під юрисдикцією США, а американцям заборонили проводити будь-які транзакції з людьми з санкційного списку.