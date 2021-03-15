Буря прийшла з Монголії, де через негоду загинули шестеро людей.

Столицю Китаю Пекін накрила найпотужніша за останні десять років піщана буря, через що небо над містом забарвилося в помаранчевий колір. Крім столиці, буря торкнулася півночі і північного заходу Китаю.

Очевидці публікують відео з незвичайним природним явищем в Twitter.

#Sandstorm hits Beijing amid morning rush hour, have not seen this in past ten years. pic.twitter.com/FTUfw2Zxe1 — Shen Shiwei沈诗伟 (@shen_shiwei) March 15, 2021

Huge #Sandstorm In #Beijing : #Beijing issues a yellow alert for a #sandstorm on Monday morning, warning citizens to avoid outdoor activities. Originating from south #Mongolia, the city is seeing severe sand and dust, reports the Ecological and Environmental Monitoring Center. pic.twitter.com/MmCwR0eFZL — Sandeep Seth (@sandipseth) March 15, 2021

Китайський телеканал CGNT повідомляє, що метеорологи оголосили жовтий рівень небезпеки.

Піщана буря, що прийшла з Монголії, призвела до серйозного забруднення повітря. Видимість у столиці становить менше 1000 метрів, через що в місті виникли затори.

Через бурю в столичних аеропортах Дасін і Шоуду скасували понад 400 авіарейсів, повідомляє Global Times. Як пише видання, рівень забруднення в місті зріс до шостого. Концентрація дрібних твердих частинок PM 10 у повітрі деяких районів перевищила 8 тис. мг на кв. м. Це в 160 разів більше рекомендованої ВООЗ норми.

Фото: twitter.com/Semiotics16

Фото: twitter.com/Kunminginfohub

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

Метеорологи очікують, що піщана буря триватиме до ранку вівторка, 16 березня, і торкнеться 12 провінцій і міст Китаю.

У Монголії, як передає Управління з надзвичайних ситуацій країни, через піщану бурю загинули шестеро людей. З вечора 14 березня до ранку 15 березня влада отримали повідомлення про 548 зниклих безвісті з дев'яти провінцій. З них 81 осіб досі не знайдені.

Буря накрила всю Монголію, швидкість вітру може досягати 34 м/с. Негода пошкодила лінії електропередач, що призвело до знеструмлення в трьох районах.

Кількома днями раніше найпотужніша піщана буря обрушилася на кілька африканських країн. Постраждали країни Перської затоки, зокрема - Катар і Саудівська Аравія.