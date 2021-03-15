На Херсонщині затримали підозрюваного у зґвалтуванні та вбивстві семирічної дівчинки
На Херсонщині затримали підозрюваного у зґвалтуванні та вбивстві семирічної дівчинки
Дубінського, попри санкції США, обрано до керівництва партії "Слуга народу"
Дубінського, попри санкції США, обрано до керівництва партії "Слуга народу"
Ляшко розповів, як вакцинуватимуть літніх українців
Ляшко розповів, як вакцинуватимуть літніх українців
Дубінського зняли з посади голови київської обласної організації "Слуги народу" (оновлено)
Дубінського зняли з посади голови київської обласної організації "Слуги народу" (оновлено)
Британський університет пропонує замінити слова "батько" і "мати" гендерно-нейтральними
Британський університет пропонує замінити слова "батько" і "мати" гендерно-нейтральними
Новий український лоукост отримав право виконувати польоти
Новий український лоукост отримав право виконувати польоти
Відмова від монархії наразі не на часі, - Трюдо
Відмова від монархії наразі не на часі, - Трюдо
Зеленский: план «реставрация»
Зеленский: план «реставрация»
Львівських школярів з вівторка відправлять на дистанційне навчання
Львівських школярів з вівторка відправлять на дистанційне навчання
ГоловнаСвіт

Пекін накрила найсильніша за останні 10 років піщана буря

Буря прийшла з Монголії, де через негоду загинули шестеро людей.

Столицю Китаю Пекін накрила найпотужніша за останні десять років піщана буря, через що небо над містом забарвилося в помаранчевий колір. Крім столиці, буря торкнулася півночі і північного заходу Китаю.

Очевидці публікують відео з незвичайним природним явищем в Twitter.

Китайський телеканал CGNT повідомляє, що метеорологи оголосили жовтий рівень небезпеки.

Піщана буря, що прийшла з Монголії, призвела до серйозного забруднення повітря. Видимість у столиці становить менше 1000 метрів, через що в місті виникли затори.

Через бурю в столичних аеропортах Дасін і Шоуду скасували понад 400 авіарейсів, повідомляє Global Times. Як пише видання, рівень забруднення в місті зріс до шостого. Концентрація дрібних твердих частинок PM 10 у повітрі деяких районів перевищила 8 тис. мг на кв. м. Це в 160 разів більше рекомендованої ВООЗ норми.

Фото: twitter.com/Semiotics16

Фото: twitter.com/Kunminginfohub

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

Метеорологи очікують, що піщана буря триватиме до ранку вівторка, 16 березня, і торкнеться 12 провінцій і міст Китаю.

У Монголії, як передає Управління з надзвичайних ситуацій країни, через піщану бурю загинули шестеро людей. З вечора 14 березня до ранку 15 березня влада отримали повідомлення про 548 зниклих безвісті з дев'яти провінцій. З них 81 осіб досі не знайдені.

Буря накрила всю Монголію, швидкість вітру може досягати 34 м/с. Негода пошкодила лінії електропередач, що призвело до знеструмлення в трьох районах.

Кількома днями раніше найпотужніша піщана буря обрушилася на кілька африканських країн. Постраждали країни Перської затоки, зокрема - Катар і Саудівська Аравія.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , , ,
Новини по темі:

Читайте також