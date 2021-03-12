Проїхати через міст можна - обвалився лише край закритої смуги руху, де велися роботи.

У Волинській області на мосту між Володимиром-Волинським і Устилугом трапився обвал. Постраждали 5 працівників, котрі здійснювали ремонт.

Фото: Буг

Фото: Буг

Про це повідомляє місцеве видання "Буг".

"12-го березня близько 13:00 стався обвал частини мосту між Володимиром та Устилугом на трасі Н-22, на якому велися ремонтні роботи. Постраждали 5-ро працівників", - сказано в повідомленні.

У лікарні, куди транспортували потерпілих, виданню повідомили, що двох потерпілих госпіталізували в травматологію, одного - в хірургічне відділення. Ще двоє людей відмовилися від госпіталізації.

Проїхати через міст можна - обвалився лише край закритої смуги руху, де велися роботи.

На місці працювали медики та поліція.

Фото: Буг

Фото: Буг

Нагадаємо, у середині грудня на Шулявському мосту, який у грудні 2019 року відкрили після 10 місяців реконструкції, впали три опори освітлення. Рух транспорту було паралізовано у всі чотири напрямки. За фактом падіння електроопор розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 275 КК (порушення правил, що стосуються безпечного використання промислової продукції або безпечної експлуатації будівель і споруд).

Як повідомив мер столиці Віталій Кличко, генпідрядник зобов’язався поміняти освітлення на Шулявському мосту і виплатити компенсації за пошкоджені авто.