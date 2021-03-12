У копачів з Сарн вилучили 265 кг бурштину на 2 млн гривень

Каміння планувалось до продажу в одну з країн Східної Азії.

Фото: ssu.gov.ua

Служба безпеки України вилучила 265 кг бурштину на суму майже 2 млн гривень у трьох копачів з міста Сарни Рівненської області.

Про це йдеться на сайтах СБУ та обласної прокуратури.

Слідчі дії відбувалися в рамках провадження за ч. 2 ст. 240-1 Кримінального кодексу - незаконне видобування та збут бурштину.

Під час обшуку у двох фігурантів, які, за даними слідства, займались видобуванням та скупкою каміння, знайшли значну партію бурштину великих фракцій, дві мотопомпи та інше знаряддя для видобутку.

Бурштин начебто збирались продати в одну з країн Східної Азії.

Вилучене каміння збираються арештувати.

Фото: ssu.gov.ua

Фото: ssu.gov.ua

Фото: pro.gov.ua

Нагадаємо, що в січні 2021 року Національна поліція оголосила про масштабне відпрацювання північних районів Рівненської області для боротьби з незаконним видобування бурштину.

В грудні 2019 року Верховна Рада ухвалила закон про легалізацію видобутку бурштину, а в лютому 2020 року вп'ятеро знизила ренту на видобуток бурштину.