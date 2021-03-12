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Швидко, зручно, безкоштовно: як відправити посилку по Україні та не платити за це Новини компаній

До 31 березня доставка посилок між мінівіділеннями Meest — безоплатна.

Партнерські мінівідділеня — один з найпоширеніших форматів для відправлення посилок в США та Європі, який в Україні активно розвиває міжнародна поштово-логістична група компаній Meest.

Основна відмінність партнерських мінівідділеннь полягає у тому, що вони розташовані у найпопулярніших місцях відвідування споживачів: на мережах заправок, у супермаркетах, книгарнях, зоомагазинах, кав’ярнях та решті щоденних локацій.

Майже половина пунктів працює цілодобово, тому відправити посилку таким чином можна у будь-який зручний час. Буднями кияни також можуть скористатися надшвидкою доставкою по місту між відділеннями за 5 годин. Для цього потрібно принести посилку до мінівідділення Meest до 10:30.

Наразі розвиток мережі мінівідділень — один з пріоритетних проєктів компанії на 2021 рік. І щоб кожен українець зміг спробувати цей, можливо все ще новий для себе формат відправлення посилок, до 31 березня Мeest надає можливість безкоштовно відправити посилки вагою до 10 кг. між власними мінівідділеннями по всій Україні.

Крім того, акція буде корисною ритейлерам, онлайн-магазинам та компаніям, чия діяльність тісно пов’язана з пересиланням документів, посилок електронної комерції й решти малогабаритних відправлень. Ознайомитись з мапою мінівідділень та знайти найближче можна у відповідному розділі на сайті компанії.

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