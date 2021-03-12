У Будинку профспілок на Майдані запрацював клуб спортивного покеру

Про те, що у підвалі розмістили клуб спортивного покеру, стало відомо ще у січні. А тепер заклад почав роботу.

У Будинку профспілок, де під час Революції Гідності розміщувався один зі штабів протестувальників, запрацював клуб спортивного покеру.

На сторінці FullHouse в Instagram заявили, що "клуб спортивного покеру "Full House Khreschatyk" відкриває свої двері. З 11 березня у тестовому режимі стартують перші турніри".

Спортивний покер не є азартною грою. Всеукраїнська федерація спортивного покеру, котра займається акредитаціями таких клубів, запевняла, що у приміщенні Будинку профспілок не будуть проводити ігри на гроші, а сама організація не допустить використання клубів для нелегальної діяльності, пише BBC Україна.

Утім розслідувачі програми "Схеми", які ще у січні прийшли до цього клубу під виглядом майбутніх клієнтів, отримали від працівників відповідь, що там буцімто планують проводити не лише змагання, а й ігри на гроші. За українським законодавстом, азартні ігри можна проводити тільки в приміщеннях готелів і за умови відповідної ліцензії.

Федерації спортивного покеру наголошувала, що долучалася до реконструкції будівлі після пожежі і глибоко шанує загиблих протестувальників.

Нагадаємо, що Будинок профспілок був штабом мітингувальників під час Революції Гідності. В найгарячіші дні протестів у будинку сталася пожежа, під час якої загинули двоє людей.

Будинок майже повністю згорів, і на його реставрацію знадобилося чотири роки. Приватний інвестор, який фінансував у ремонт, отримав у власність третину будівлі. Після реставрації довкола будівлі виникало декілька скандалів, зокрема після відкриття там закладу громадського харчування. Активістів збурило те, що на пам'ятному і трагічному для Революції Гідності місті відкрили кафе. Після розголосу заклад закрили.

У січні журналісти з'ясували, що у підвалі Будинку профспілок розмістять покерний клуб, що належатиме до мережі Full House, яка пов'язана з керівником Всеукраїнської федерації спортивного покеру Сергієм Єфіменком. Підвальне приміщення здали в 10-річну оренду в 2019 році. Сам Єфіменко тоді заперечував, що у клубі гратимуть на гроші.

Міністр культури Олександр Ткаченко у відповідь на інформацію про клуб у Будинку профспілок заявив, що "стурбований такими діями і рішеннями. Очевидно, що для «спортивного покеру» там не місце". У Мінкультури також додали, що направили запит до керівництва Федерації профспілок України, щоб ретельно розібратися у ситуації. У разі, якщо факт буде доведено, МКІП "робитиме усе залежне, аби не допустити розміщення у Будинку профспілок будь-яких розважальних закладів".