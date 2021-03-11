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У Раді ініціюють проведення перевірку Луганської військово-цивільної адміністрації

З 2014 року в  області немає жодного побудованого будинку для тимчасово переміщених осіб.

У Раді ініціюють проведення перевірку Луганської військово-цивільної адміністрації
Фото: Макс Требухов

Депутати фракції "Слуга народу" ініціюють проведення повного аудиту Луганської військово-цивільної адміністрації.

Про це повідомив заступник глави  фракції  Максим Ткаченко, передає "Інтерфакс-Україна".

"З 2014 року в Луганській області немає жодного побудованого будинку для тимчасово переміщених осіб. Обласна влада в особі керівника області Сергія Гайдая запевняє, що питання розглядається, але все стоїть на місці. Тому депутати наполягають на терміновому аудиті діяльності керівництва області", - сказавТкаченко.

Він повідомив, що порушив це питання під час виїзного засідання моніторингової місії Комітету Ради з прав людини, деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій.

Ткаченко зазначив, що на будівництво житла для переселенців виділяються і бюджетні кошти, і кошти міжнародних фінансових донорів, проте спорудження об'єктів затягується і перетворюється на довгобуди.

Заступник голови Комітету Руслан Горбенко також висловився за створення тимчасової слідчої комісії  для розслідування розтрати бюджетних коштів і міжнародної допомоги.

"ТСК має розслідувати це питання і досягти результатів. Гроші виділяються впродовж семи років, але жодного будинку не ввели в експлуатацію. Ми маємо взяти це питання під контроль комітету та розслідувати розтрату коштів на всіх об'єктах", - сказав Горбенко.

Нагадаємо, у лютому президент Володимир Зеленський пообіцяв, що на Донбасі побудують новий аеропорт - між Луганською і Донецькою областями

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