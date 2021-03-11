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Вантажне судно з українським екіпажем затонуло в Чорному морі біля Румунії, є жертви

Вдалося врятувати десять моряків. Двоє загинули, один зник.

Вантажне судно з українським екіпажем затонуло в Чорному морі біля Румунії, є жертви
Фото: marinetraffic.com

Вранці в четвер, 11 березня, в Чорному морі біля берегів Румунії затонуло вантажне судно "Волго Балт 179" з українським екіпажем.

Про це повідомила румунська компанія GSP Offshore, судно якої в 4:40 ранку отримало сигнал лиха з "Волго Балта 179".

Рятувальна операція проходила в складних умовах - при вітрові 50 км/год та чотириметрових хвилях.

Вдалося врятувати десятьох моряків, двоє людей загинули, ще один моряк зник безвісти. Судно пішло на дно в 76 милях від берегу.

"Десять врятованих осіб знаходяться в медчастині судна GSP Falcon і отримують всю необхідну допомогу. Одного члена екіпажу не знайдено, пошукова операція триває. Врятованих моряків доставлять до пасажирського причалу в порту Констанца після завершення рятувальної операції", - йдеться в повідомленні.

Весь екіпаж складався з громадян України.

"Волго Балт 179" йшов з Ростова-на-Дону в румунський порт Констанца.

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