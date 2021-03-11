Вантажне судно з українським екіпажем затонуло в Чорному морі біля Румунії, є жертви

Вранці в четвер, 11 березня, в Чорному морі біля берегів Румунії затонуло вантажне судно "Волго Балт 179" з українським екіпажем.
Про це повідомила румунська компанія GSP Offshore, судно якої в 4:40 ранку отримало сигнал лиха з "Волго Балта 179".
Рятувальна операція проходила в складних умовах - при вітрові 50 км/год та чотириметрових хвилях.
Вдалося врятувати десятьох моряків, двоє людей загинули, ще один моряк зник безвісти. Судно пішло на дно в 76 милях від берегу.
"Десять врятованих осіб знаходяться в медчастині судна GSP Falcon і отримують всю необхідну допомогу. Одного члена екіпажу не знайдено, пошукова операція триває. Врятованих моряків доставлять до пасажирського причалу в порту Констанца після завершення рятувальної операції", - йдеться в повідомленні.
Весь екіпаж складався з громадян України.
"Волго Балт 179" йшов з Ростова-на-Дону в румунський порт Констанца.