Війна на Донбасі: біля Старогнатівки загинув український військовий

Окупанти вісім разів за добу порушили режим припинення вогню.

На Донбасі в середу, 10 березня, в результаті обстрілу російськими найманцями українських позицій поблизу Старогнатівки загинув український військовослужбовець.

Про це повідомляє пресцентр операції Об’єднаних сил.

"Збройні формування Російської Федерації вкотре порушили режим припинення вогню та здійснили обстріл позицій українських захисників зі стрілецької зброї неподалік населеного пункту Старогнатівка, що в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід». Унаслідок ворожого вогню військовослужбовець зі складу Об’єднаних сил отримав важке поранення. Воїну оперативно було надано медичну допомогу та, на жаль, врятувати його життя не вдалося", - сказано в повідомленні.

Командування ООС висловило щирі співчуття рідним та близьким загиблого захисника. "На зухвалі дії противника наші воїни відкривали вогонь у відповідь", - зазначили у штабі.

Загалом протягом 10 березня в районі ООС збройні формування Російської Федерації вісім разів порушили режим припинення вогню.

У передмісті селищ Південне та Троїцьке окупанти відкривали провокаційний вогонь у бік українських захисників з ручних протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів. Неподалік Авдіївки та Водяного, що на Приазов'ї, російсько-окупаційні війська обстрілювали наші позиції з автоматичних станкових гранатометів.

Поблизу населених пунктів Ломакіне, Красногорівка та Мар’їнка загарбники відкривали прицільний вогонь у напрямку позицій Збройних Сил України з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів.

Нагадаємо, що 9 березня на Донбасі зареєстрували одразу два десятки порушень режиму тиші.

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