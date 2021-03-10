Мінсоцполітики назвало середній розмір субсидії в лютому

Субсидію на оплату житлово-комунальних послуг отримує близько 3 мільйонів домогосподарств. Середній розмір субсидії у лютому склав 1 483 грн. У січні середній розмір пільги становив 1 080 грн.

Про це повідомила міністр соціальної політики Марина Лазебна під час наради в уряді, інформує пресслужба відомства.

За словами Лазебної, середній відсоток обов’язкової плати за житлово-комунальні послуги по Україні становить трохи менше 10% сукупного доходу сім’ї, яка отримує субсидію. При зростанні цін і тарифів на послуги розмір обов’язкового платежу не змінюється, оскільки залежить від доходу, а розмір субсидії - збільшується.

"Серед усіх отримувачів житлової субсидії близько 40% становлять домогосподарства з середньомісячним доходом на одну особу, що не перевищує розміру прожиткового мінімуму, ще майже 40% - домогосподарства з доходом на одну особу від одного до півтора прожиткових мінімумів на одну особу в розрахунку на місяць, 17 % - з доходом від півтора до двох прожиткових мінімумів", - зазначила міністр.

У Мінсоцполітики нагадали, що через зменшення цін на природний газ для населення відбувся перерахунок розмірів субсидій за лютий, відповідно, зменшилась потреба у коштах для фінансування субсидій. Понад 95% отримувачів житлових субсидій та 36% пільговиків отримують виплати у готівковій формі.

Нагадаємо, раніше отримувачам пільг і субсидій спростили процедуру зміни постачальника газу.

Як повідомляли, голова уряду Денис Шмигаль доручив опрацювати питання розширення кола отримувачів субсидій.