Фото: Фото метеориту, надане BBC Музеєм природничих історій Метеорит

Метеорит, що впав 28 лютого у Великобританії, належить до надзвичайно рідкого типу. Фрагменти космічного каменю можуть дати відповідь на питання про ранню історію Сонячної системи та життя на Землі.

Майже 300-грамовий метеорит був знайдений у містечку Вінчкомб графства Глостершир. Учені зазначили, що він утворений з вуглецевого хондриту - речовини, яка містить органічні елементи та амінокислоти, тобто "інгрідієнти для життя", пише CNN.

"Я був шокований, коли побачив, і зразу зрозумів, що це рідкісний метеорит та абсолютне унікальне явище", - поділився науковий співробітник в області планетних наук у Відкритому університеті Річард Грінвуд. Він є першим вченим, який ідентифікував метеорит.

Фото: Фото анонімного свідка, BBC

Вогняна куля була помічена тисячами очевидців у Великобританії і Північній Європі та зафіксована камерами відеоспостереження. Вона впала на змелю о 21:54 GMT 28 лютого.

Спочатку космічний камінь рухався зі швидкістю майже 14 км на секунду, а потім увійшов у атмосферу Землі та впав на дорогу. Частинки метеориту були також знайдені поблизу місця падіння.

Наукова співробітниця музею Ешлі Кінг повідомила, що майже всі метеорити походять від астероїдів, що лишилися після утворення Сонячної системи. За допомогою них можна дізнатися про те, як були отворені планети, подібні до Землі.

Цей метеорит є першим знайденим у Великобританії за 30 років, пише BBC. Доктор Ешлі Кінг з лондонського Музею природничої історії сказала, що раніше у Британії не було зареєстровано нічого подібного.

"Вуглецеві хондрити особливі тим, що, по суті, є залишками від будівельних блоків нашої Сонячної системи. Багато з них містять прості органічні речовини та амінокислоти, деякі - мінерали, утворені водою, тому це всі інгрідієнти для розуміння того, як створити планету придатною для життя", - розповіла вона.

Нагадаємо, що рівно за рік до падіння цього метеориту, 28 лютого 2020, у небі над Хорватією пролетів і вибухнув великий метеорит. Його димовий хвіст було видно і на кордоні зі Словенією