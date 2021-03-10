Фото: dbr.gov.ua

Державне бюро розслідувань встановило, що в Національній поліції щомісяця незаконно оформлювали понад 200 дозволів на зброю. Вартість одного дозволу становила 5-10 тисяч гривень, тобто за місяць учасники схеми могли заробляти від 1 до 2 млн гривен.

Про це йдеться на сайті ДБР.

Слідство встановило вже понад 800 фактів незаконної видачі дозволів на придбання мисливської гладкоствольної, нарізної, холодної і травматичної зброї. Перевіряють ще понад 2 000 дозволів.

Фото: dbr.gov.ua

Про підозру повідомили одному із заступників начальника Департаменту превентивної діяльності Національної поліції та ще чотирьом особам: керівнику відділу контролю за обігом зброї в Донецькій області, працівнику аналогічного відділу в Харківській області, а також власнику і директору одного із магазинів зброї у Київській області.

Їм закидають одержання неправомірної вигоди (ч. 3 ст. 368 КК України).

Слідчі провели у ймовірних учасників схеми понад 50 одночасних обшуків, під час яких знайшли дозволи на володіння і придбання зброї, особові справи власників зброї, бланки, штампи, печатки, грошові кошти, зброю та патрони до неї без дозволів.

Фото: dbr.gov.ua

Фото: dbr.gov.ua

Фото: dbr.gov.ua

Фото: dbr.gov.ua

Фото: dbr.gov.ua

Фото: dbr.gov.ua

Фото: dbr.gov.ua

Нагадаємо, що 1 березня голова Національної поліції Ігор Клименко підписав наказ про повне розформування підрозділів контролю за обігом зброї. Зі служби звільнено чотирьох працівників Департаменту превентивної діяльності в центральному апараті поліції та п'ятьох працівників у регіонах.