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У ОБСЄ нарахували понад сотню порушень "тиші" на Донбасі протягом минулої доби

Зокрема в Донецькій області СММ ОБСЄ зафіксувала 105 порушень режиму припинення вогню.

У ОБСЄ нарахували понад сотню порушень "тиші" на Донбасі протягом минулої доби
Спостерігачі ОБСЄ працюють на місці вибуху поблизу с.Пришиб, Луганська обл., 25 квітня 2017.
Фото: EPA/UPG

Спеціальна моніторингова місія (СММ) ОБСЄ зафіксувала різке зростання кількості порушень режиму припинення вогню на Донбасі протягом минулої доби, 8 березня.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на звіт міжнародної організації.

Так, згідно з оприлюдненими даними, в Донецькій області СММ ОБСЄ зафіксувала 105 порушень режиму припинення вогню, включаючи 83 вибухи невизначеного походження. За добу напередодні було зафіксовано 9 таких порушень.

У Луганській області місія зафіксувала 20 порушень режиму припинення вогню в той час, як напередодні співробітники не документували жодного такого випадку.

Загалом, за даними ОБСЄ, після засідання Тристоронньої контактної групи 22 липня 2020 року, на якому було досягнуто домовленості про додаткові заходи щодо посилення режиму припинення вогню, починаючи з 00:01 27 липня 2020 року і до теперішнього моменту СММ зафіксувала не менше 11 тис. порушень режиму припинення вогню в Донецькій і Луганській областях, в тому числі 4 030 вибухів, 1 438 пролетіли невизначених боєприпасів, 116 спалахів дульного полум'я, 62 освітлювальні ракети, а також не менше 5 932 черг і пострілів).

Нагадаємо, протягом поточної доби на Донбасі зафіксовано 18 порушень режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації.

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