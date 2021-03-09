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Окупанти 18 разів порушили режим припинення вогню на Донбасі

Бойових втрат серед військових немає.

Окупанти 18 разів порушили режим припинення вогню на Донбасі
Фото: facebook/ОТУ «Північ»

Протягом поточної доби на Донбасі зафіксовано 18 порушень режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації.

Про це повідомляє пресцентр штабу операції Об'єднаних сил у фейсбуці.

Неподалік населених пунктів Красногорівка, Піски, Новозванівка, Золоте-4 та Опитне, російсько-окупаційні війська обстрілювали позиції наших підрозділів із застосуванням заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 120 мм та 82 мм, а також гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

У передмісті Авдіївки, селищ Лебединське та Південне противник здійснив прицільний обстріл українських позицій з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів.

Поблизу селища Троїцьке окупанти відкривали вогонь з ручних та станкових протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. На цьому ж напрямку було помічено облаштування противником інженерних позицій.

На дії противника наші захисники відкривали вогонь у відповідь. Бойових втрат серед українських воїнів немає.

Про всі факти порушень українська сторона СЦКК повідомила представників ОБСЄ.

Нагадаємо, Офіс генпрокурора заявив, що передасть у Гаагу повідомлення про обстріли окупантами цивільних об’єктів на Луганщині

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