​Капремонт фасадів Черкаської обласної лікарні проводитимуть з впровадженням енергоефективних технологій, - Мінрегіон

Міністр розвитку громад та територій Олексій Чернишов перевірив стан лікувальних корпусів КНП "Черкаська обласна лікарня Черкаської обласної ради".

Про це повідомляє пресслужба міністерства.

"У 2021 році заплановано капітальний ремонт фасадів Черкаської обласної лікарні з впровадженням енергоефективних технологій, коштом Державного фонду регіонального розвитку. Витрати лікарні на теплоносії за минулий рік склали близько 9,0 млн грн. Утеплення корпусів з впровадженням енергоощадних технологій суттєво зекономить видатки на теплопостачання. Також це забезпечить рівномірну температуру в корпусах лікарні", - розповів Чернишов.

Зазначається, що лікарня надає високоспеціалізовану медичну допомогу третинного рівня дорослому населенню, у тому числі вагітним та новонародженим. Потужність – 860 ліжок, що облаштовані у 26 спеціалізованих стаціонарних відділеннях. Окрім того, функціонують 2 відділення анестезіології та інтенсивної терапії на 21 ліжкомісце. До складу Черкаської обласної лікарні входять 7 корпусів, що були введені в експлуатацію ще в 1974–1989 роках.

Загальна вартість проєкту – 21 310,278 тис. грн. Залишкова вартість – 21 190,278 тис. грн: державний бюджет (ДФРР) – 11 612,251 тис. грн; місцевий бюджет – 9 578,027 тис. грн.

У рамках проєкту передбачається: