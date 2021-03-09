У найближчі дві доби в Україні холодно, переважно без опадів

На дорогах, крім півдня, подекуди ожеледиця.

У найближчі дві доби погоду на території України продовжить визначати холодна та переважно суха повітряна маса. У середу, 10 березня, в Україні без опадів, лише у Чернівецькій, Хмельницькій та Вінницькій областях, а також на півдні Одеської області вдень місцями невеликі опади.

Про це з посиланням на Укргідрометцентр повідомляє "Інтерфакс-Україна".

На дорогах, крім півдня, подекуди ожеледиця. Вітер південно-східний, на Лівобережжі - північно-східний, 5-10 м/с.

Температура вночі 5-10°, у східних і північно-східних областях 10-15° морозу. На Закарпатті та крайньому півдні країни 2-7° морозу. Вдень від 2° морозу до 3° тепла, на Закарпатті 1-6° тепла.

У Києві в середу без опадів, на дорогах можлива ожеледиця. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 6-8° морозу, вдень 0-2° тепла.

У четвер, 11 березня, в Україні без опадів. На дорогах, крім півдня, подекуди ожеледиця. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.

Температура вночі 5-10° морозу, на Лівобережжі місцями 11-15° морозу. Вдень від 2° морозу до 3° тепла, на заході та півдні країни 2-7° тепла.

У Києві у четвер без опадів, на дорогах місцями ожеледиця. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура вночі 6-8° морозу, вдень 1-3° тепла.