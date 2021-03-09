За попередніми даними, причиною аварії стали відсутність освітлення залізничного переїзду та несправний стан сигналізації.

На Північному гірничо-збагачувальному комбінаті в Кривому Розі сталася ДТП, внаслідок якої постраждало п’ятеро робітників. Троє з них госпіталізовані.

Фото: facebook.com/ihor.tokovenko

Про це повідомив керівник обласної організації Всеукраїнської профспілки "Свобода праці" Ігор Токовенко.

"Велика аварія на "Північному гірничо-збагачувальному комбінаті". Унаслідок зіткнення вахтовки і поїзда 5 працівників травмовано, троє з них госпіталізовано. Вони перебувають у міській лікарні №2, деталей про їхній стан не відомо", - написав він у фейсбуці ввечері 8 березня.

За попередніми даними, причиною аварії стали відсутність освітлення залізничного переїзду та несправний стан сигналізації.

Фото: facebook.com/ihor.tokovenko

Фото: facebook.com/ihor.tokovenko

ПАТ "Північний гірничо-збагачувальний комбінат" входить до групи Метінвест.

Як повідомляли, 7 березня під Вінницею дизель протаранив легковик, водій у реанімації.