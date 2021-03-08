Укрзалізниця відкрила спецрейси для виїзду зі Закарпатської області

Також у разі критичної необхідності поїздами можна буде повернутися в регіон.

Укрзалізниця 9-14 березня виконає спецрейси для безпечного вивезення пасажирів, яким критично важливо виїхати з карантинної зони у Закарпатті.

Про це йдеться у повідомленні на сайті компанії. Відкрито продаж квитків на такі рейси:

358/357 Рахів — Київ: 9, 13, 14 березня (рейси в зворотному напрямку 8, 12, 13 березня відкриті для повернення в регіон у разі критичної необхідності);

13/14 Солотвино — Київ: 9, 13 та 14 березня (рейси у зворотному напрямку 8, 12 та 13 березня);

15/16 Рахів — Київ: 9 та 13 березня (рейси у зворотному напрямку 8 та 12 березня);

81/82 Ужгород — Київ: 9, 13 та 14 березня (рейси у зворотному напрямку 8, 12 та 13 березня);

108/107 Ужгород — Одеса: 9 березня (рейс у зворотному напрямку 8 березня);

45/46 Ужгород — Лисичанськ 9, 13 та 14 березня (рейси у зворотному напрямку 8, 12 та 13 березня).

"Укрзалізниця вдячна міністерствам та Закарпатській облдержадміністрації за розуміння ситуації, що склалася та надану можливість безпечно вивезти людей із регіону, який опинився у карантині. Усі маршрути будуть виконані з обов’язковим дотриманням маскового режиму у вагонах, що пройшли ретельну дезінфекцію", - додали в компанії.

З 8 березня і до кінця дії посиленого карантину Укрзалізниця призупинила продаж квитків до Закарпатської області. Окрім того, обмежено висадку та посадку пасажирів з уже придбаними квитками на дати після 9 березня включно.

З 8 березня область перейшла в червону карантинну зону, лікарі заявили про критичну ситуацію із заповненістю лікарень.