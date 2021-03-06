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Закарпатська область переходить у “червону зону” 8 березня

Таке рішення було прийнято на позачерговому засіданні Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

Закарпатська область переходить у “червону зону” 8 березня
Фото: news.dtkt.ua

8 березня у Закарпатській області буде встановлено найвищий рівень епідемічної небезпеки – регіон переходить у “червону зону”. 

Таке рішення було прийнято сьогодні, 6 березня на позачерговому засіданні Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, повідомив у Телеграм міністр Кабінету Міністрів Олег Немчінов.

“За результатами Державна комісія вирішила встановити з 00 години 00 хвилин 08 березня 2021 р. “червоний” рівень епідемічної небезпеки поширення COVID-19 на території Закарпатської області та застосувати на території Закарпатської області обмежувальні протиепідемічні заходи передбачені для “червоний” рівня епідемічної небезпеки”, – написав він.

Нагадаємо, Регіональна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій Закарпатської області запровадила в частині регіону жорсткий карантин.

Міністр охорони здоров’я України Максим Степанов раніше повідомив, що на межі “червоної зони” є ще Вінницька область.

Саме у цих областях за минулу добу, 5 березня було зафіксовано найбільше нових випадків ковіду: у Житомирській (749) та у Вінницькій (714).

Станом на 6 березня у "червоній зоні" знаходяться Івано-Франківська, Житомирська та Чернівецька області.

"Червоний" рівень епідемічної небезпеки встановлюється на рівні регіонів, якщо протягом трьох днів перевищено 2 або більше показників:

завантаженість ліжок, забезпечених постачанням медичного кисню у визначених закладах охорони здоров’я – більше 65 відсотків;

кількість тестувань методом ПЛР та з визначення антигену SARS-CoV-2 протягом останніх 7 днів на 100 тисяч населення – менше 300;

кількість госпіталізацій протягом останніх 7 днів на 100 тисяч населення – більше 60;

коефіцієнт виявлення випадків інфікування COVID-19 (методом ПЛР та з визначення антигену SARS-CoV-2) – більше 20 відсотків;

зростання госпіталізацій протягом останніх 7 днів у порівнянні з попереднім аналогічним періодом – більше 50 відсотків.

Раніше Степанов заявив, що Україна вступила до третьої хвилі світової пандемії.

Міністр вважає, що на комерційному ринку вакцина від COVID-19 може з'явитися не раніше літа-осені.

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