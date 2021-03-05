ДП "Медзакупівлі України" досі не отримало документів на вакцину Sinovac

Офіційних даних про ефективність вакцини теж немає.

Державне підприємство "Медзакупівлі України" назвало неточною поширену ЗМІ інформацію щодо поставок вакцини проти COVID-19 виробництва компанії Sinovac Biotech Ltd. в межах договору про закупівлю. У ДП заявляють, що досі не отримали повного пакету визначених договором документів.

У ДП пояснили, що договором визначено обов'язок контрагента здійснити поставку першої партії в 700 тис. доз не пізніше ніж через 30 днів після реєстрації вакцини в одній з зазначених у переліку країн. 5 лютого вакцина виробника була зареєстрована в Китаї. Тож відповідно до умов договору про закупівлю перша партія має бути передана та прийнята Україною не пізніше 7 березня.

Крім того, не менше ніж за три робочі дні до дати поставки постачальник, серед інших документів, зобов’язаний надати замовнику свідоцтво про реєстрацію продукції в Україні. Відповідна реєстрація може бути проведена у межах спеціальної процедури, визначеної ст. 9-2 ЗУ "Про лікарські засоби".

"Нам відомо про розгляд звернення заявника щодо реєстрації вакцини виробництва компанії Sinovac Biotech Ltd. уповноваженими органами. Оскільки наразі відсутня інформація про реєстрацію, ми розуміємо, що процес розгляду документів та ухвалення рішення МОЗ триває", - зазначається у повідомленні.

У ДП "Медзакупівлі" очікують від постачальника надання повного пакету документів, які визначені договором.

"Також ми очікуємо надання даних щодо ефективності вакцини. Зазначені документи наразі не були надані", - наголошують у ДП.

Учора група фармкомпаній "Лекхім", яка виступає як уповноважений представник китайської компанії Sinovac Biotech в Україні, повідомила про успішне завершення третьої фази клінічних випробувань вакцини CoronaVac у Туреччині. Зазначалося, що остаточна ефективність вакцини під час досліджень у Туреччині становить 83,5%.

Однак середнє значення ефективності за результатами випробувань препарату в інших країнах не вказано. Як повідомляли, результати третього етапу клінічного дослідження вакцини Coronavac в Індонезії продемонстрували ефективність 65,3%, а в Бразилії - трохи більше від 50%.

Також у "Лекхім" повідомили, що очікують отримати першу партію вакцини CoronaVac виробництва компанії Sinovac до 15 березня.

Днями міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що поставка китайської вакцини Sinovac в Україну може затриматися.

За його словами, із 1,913 млн доз вакцини Sinovac повинні поставити 700 тис. доз протягом 30 календарних днів після реєстрації відповідної вакцини. Вакцина була зареєстрована 6 лютого в Китаї, тобто мала би надійти в Україну до 6 березня. "Мені щось підказує, що може бути перенесення термінів", - сказав Степанов.

Він вказав, що затримки з поставками відбуваються повсюдно і є глобальною проблемою.

Нагадаємо, 30 грудня 2020 року Україна заплатила за майбутню поставку 1,9 мільйона доз китайської вакцини від COVID-19 CoronaVac аванс 964,3 млн гривень. Договір було укладено між державним підприємством "Медичні закупівлі" та приватною компанією "Лекхім".

Попередня ефективність цього препарату, згідно з сайтом МОЗ "Вакцинація від COVID-19", складає 50%. Але в угоді з виробником Україна прописала вимогу не менше 70%. Якщо середня ефективність буде нижчою, компанія-виробник компенсує Україні витрачені кошти.