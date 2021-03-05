В Україні знову понад 10 тис. випадків ковіду за добу, щеплено 2 913 осіб (оновлено)

В Україні за минулу добу провели 40 393 тестувань методом ПЛР і виявили 10 155 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19. Зокрема, захворіли 577 дітей та 345 медпрацівників.

Про це повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

Учора госпіталізовано 3 355 осіб з коронавірусом, одужали 4 149 пацієнтів, 172 людини померли.

Найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Києві (910), Вінницькій (816), Закарпатській (748), Івано-Франківській (737) та Житомирській (695) областях.

Кількість захворювань в регіонах за добу:

м. Київ – 910 випадків;

Вінницька область – 816 випадків;

Волинська область – 277 випадків;

Дніпропетровська область – 497 випадків;

Донецька область – 334 випадки;

Житомирська область – 695 випадків;

Закарпатська область – 748 випадків;

Запорізька область – 163 випадки;

Івано-Франківська область – 737 випадків;

Київська область – 690 випадків;

Кіровоградська область – 69 випадків;

Луганська область – 50 випадків;

Львівська область – 646 випадків;

Миколаївська область – 209 випадків;

Одеська область – 372 випадки;

Полтавська область – 172 випадки;

Рівненська область – 198 випадків;

Сумська область – 238 випадків;

Тернопільська область – 394 випадки;

Харківська область – 566 випадків;

Херсонська область – 54 випадки;

Хмельницька область – 418 випадків;

Черкаська область – 204 випадки;

Чернівецька область – 561 випадок;

Чернігівська область – 137 випадків.

Даних з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя немає.

Упродовж 4 березня від коронавірусу вакцинували 2 913 осіб. Загалом від початку кампанії першу дозу вакцини отримав 12 481 українець.

За минулу добу найбільша кількість щеплених зафіксована у Дніпропетровській області (280 щеплень). За весь період вакцинальної кампанії найбільша кількість щеплених у Дніпропетровській та Донецькій областях (по 1 110 щеплень), найменша - у Закарпатській області (244 щеплення).

Нагадаємо, вчора в Україні вперше з грудня виявили більше 10 тис. нових випадків ковіду за добу.

26 лютого головний санітарний лікар, заступник голови МОЗ Віктор Ляшко констатував зростання кількості випадків захворювання на ковід, але наголосив, що подібна ситуація спостерігається і в інших країнах, зокрема, Чехії і Польщі.

Ляшко пояснив, що нині має місце і прогнозоване збільшення кількості хворих, пов’язане із сезонною циркуляцією грипоподібних захворювань.