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Мер Франківська вакцинувався від коронавірусу

Опозиційний чиновник закликав всіх робити щеплення.

Мер Івано-Франківська Руслан Марцінків вакцинувався від коронавірусу.

Укол "залишковою дозою" вакцини AstraZeneca (Covishield) індійського виробництва йому зробили в четвер у Центральній міській клінічній лікарні.

"Всім рекомендую вакцинуватися. Я не є прихильником центральної влади, але треба розуміти, що вакцинація - один з найефективніших методів боротьби з пандемією", - сказав Маркінків.

Нагадаємо, що Івано-Франківська область з 26 лютого знаходиться в "червоній зоні".

За останню добу там виявили 776 нових випадків коронавірусної хвороби, 13 людей померли. 

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