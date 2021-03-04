Мер Івано-Франківська Руслан Марцінків вакцинувався від коронавірусу.

Укол "залишковою дозою" вакцини AstraZeneca (Covishield) індійського виробництва йому зробили в четвер у Центральній міській клінічній лікарні.

"Всім рекомендую вакцинуватися. Я не є прихильником центральної влади, але треба розуміти, що вакцинація - один з найефективніших методів боротьби з пандемією", - сказав Маркінків.

Нагадаємо, що Івано-Франківська область з 26 лютого знаходиться в "червоній зоні".

За останню добу там виявили 776 нових випадків коронавірусної хвороби, 13 людей померли.