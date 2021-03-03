Фото: dpsu.gov.ua

Голова Державної прикордонної служби Сергій Дейнеко вакцинувався від коронавірусу. Щеплення йому зробили там само, де й президенту Володимиру Зеленському напередодні, - в 59-му військовому мобільному госпіталі в м. Сєвєродонецьк.

Про це повідомляють на сайті ДПСУ.

Дейнеко отримав укол вакциною AstraZeneca (Covishield) індійського виробництва. Разом з ним вакцинували дев'ятьох військовослужбовців Луганського прикордонного загону.

Голова ДПСУ сказав, що робить щеплення, щоб своїм прикладом мотивувати прикордонників вакцинуватися.

Фото: пресслужба Державної прикордонної служби

Фото: пресслужба Державної прикордонної служби

Фото: пресслужба Державної прикордонної служби

Фото: пресслужба Державної прикордонної служби

"Коли є сумніви, коли є вагання – командир має бути першим. Впевнений, що решта прикордонників побачать, що в цьому немає нічого страшного і краще вакцинуватися", - заявив Дейнеко.

Голова Державної прикордонної служби ще не хворів на ковід.

Нагадаємо, що, крім Зеленського і Дейнека, вже вакцинувалися керівники медичної системи України: міністр Максим Степанов, головний санітарний лікар Віктор Ляшко, т.в.о. Нацслужби здоров’я Андрій Віленський.