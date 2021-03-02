НАЗК зупинило державне фінансування партії "Слуга народу" (оновлено)
НАЗК зупинило державне фінансування партії "Слуга народу" (оновлено)
Нацполіція розформувала службу, яка займалася видачею дозволів на зброю, - Клименко
Нацполіція розформувала службу, яка займалася видачею дозволів на зброю, - Клименко
​Поліція повідомила про підозру 27-річній львів’янці за продаж власних інтимних фото
​Поліція повідомила про підозру 27-річній львів’янці за продаж власних інтимних фото
У пункті пропуску "Ягодин" затримали вантажівку з валютою та золотом
У пункті пропуску "Ягодин" затримали вантажівку з валютою та золотом
Дубінський потрапив у ДТП біля Стрия
Дубінський потрапив у ДТП біля Стрия
Двоє співробітників посольства України в Польщі попалися на контрабанді (оновлено)
Двоє співробітників посольства України в Польщі попалися на контрабанді (оновлено)
Рейс до Ташкента. Як в Україні зникають біженці з мусульманських країн
Рейс до Ташкента. Як в Україні зникають біженці з мусульманських країн
Житомирська область з 3 березня переходить до "червоної" зони (оновлено)
Житомирська область з 3 березня переходить до "червоної" зони (оновлено)
Саркозі засудили до позбавлення волі за корупцію
Саркозі засудили до позбавлення волі за корупцію
ГоловнаСуспільствоЗдоров'я

Керівник Нацслужби здоров’я зробив щеплення невикористаною дозою вакцини

Віленському вкололи Covishield, який залишився після роботи мобільної бригади.

Керівник Нацслужби здоров’я зробив щеплення невикористаною дозою вакцини
Андрій Віленський.
Фото: facebook/НСЗУ Національна служба здоров'я України

Голова Національної служби здоров’я Андрій Віленський вакцинувався від коронавірусу невикористаною дозою вакцини, яка залишилася після роботи мобільної бригади.

Про це він розповів у відеозверненні, яке оприлюднено Нацслужбою здоров’я у фейсбуці.

Віленський розповів, що перебуває у Київській міській клінічній лікарні №1, де сформована команда для проведення вакцинації проти коронавірусної інфекції.

"На сьогодні та команда, яка працювала, завершує свою роботу, і залишилися невикористані дози вакцини. Це вакцина Covishield/AstraZeneca, вона є безпечною і зареєстрованою в Україні. Щеплення вакциною, яка є доступною сьогодні, несе менше ризиків, ніж ризик захворіти на коронавірусну хворобу і власне померти. Тому я закликаю всіх громадян, у тому числі медичних працівників, активно щепитися і власним прикладом демонструвати, що ця процедура є безпечною”, - сказав Віленський.

Він наголосив, що завдяки вакцинації можна зберегти життя українців. Окрім цього, Віленський зазначив, що вакцинація зменшить витрати держави на подолання наслідків пандемії COVID-19.

Нагадаємо, сьогодні президент Володимир Зеленський вакцинувався як верховний головнокомандувач, щеплення зробили вакциною AstraZeneca індійського виробництва, купленою за бюджетні гроші. Це відбулося на території військового мобільного госпіталю №59 разом з військовими медиками та військовослужбовцями, які виконують бойові завдання на передовій.

Він став другим високопосадовцем України, який вакцинувався від коронавірусу, після міністра охорони здоров'я Максима Степанова.

Як повідомляли, 45 тисяч українців стали в чергу на вакцинацію менш ніж за добу.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , ,
Новини по темі:

Читайте також