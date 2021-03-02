Саркозі засудили до позбавлення волі за корупцію
Саркозі засудили до позбавлення волі за корупцію
Рейс до Ташкента. Як в Україні зникають біженці з мусульманських країн
Рейс до Ташкента. Як в Україні зникають біженці з мусульманських країн
НАЗК зупинило державне фінансування партії "Слуга народу" (оновлено)
НАЗК зупинило державне фінансування партії "Слуга народу" (оновлено)
Нацполіція розформувала службу, яка займалася видачею дозолів на зброю, - Клименко
Нацполіція розформувала службу, яка займалася видачею дозолів на зброю, - Клименко
У пункті пропуску "Ягодин" затримали вантажівку з валютою та золотом
У пункті пропуску "Ягодин" затримали вантажівку з валютою та золотом
Житомирська область з 3 березня переходить до "червоної" зони (оновлено)
Житомирська область з 3 березня переходить до "червоної" зони (оновлено)
​Поліція повідомила про підозру 27-річній львів’янці за продаж власних інтимних фото
​Поліція повідомила про підозру 27-річній львів’янці за продаж власних інтимних фото
Дубінський потрапив у ДТП біля Стрия
Дубінський потрапив у ДТП біля Стрия
Двоє співробітників посольства України в Польщі попалися на контрабанді (оновлено)
Двоє співробітників посольства України в Польщі попалися на контрабанді (оновлено)
ГоловнаПолітика

Зеленський вакцинувався від коронавірусу

Президенту зробили щеплення вакциною AstraZeneca.

Президент Володимир Зеленський у вівторок під час поїздки на Донбас вакцинувався від коронавірусу.

"Лікарів і військових уже вакцинують. Усіх інших закликаю записатися в чергу в «Дії». Боятися нічого, подаю особистий приклад", - йдеться в інстаграмі президента.

Зеленський вакцинувався як верховний головнокомандувач, щеплення зробили вакциною AstraZeneca індійського виробництва, купленою за бюджетні гроші.

Він став другим високопосадовцем України, який вакцинувався від коронавірусу, після міністра охорони здоров'я Максима Степанова.

Нагадаємо, що Зеленський хворів на ковід в листопаді 2020 року.

Про інфікування Зеленський заявив 9 листопада, а 12 листопада стало відомо, що його госпіталізували в "Феофанію". 23 листопада президент повідомив, що вилікувався.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , ,
Новини по темі:

Читайте також