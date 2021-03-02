Президент Володимир Зеленський у вівторок під час поїздки на Донбас вакцинувався від коронавірусу.

"Лікарів і військових уже вакцинують. Усіх інших закликаю записатися в чергу в «Дії». Боятися нічого, подаю особистий приклад", - йдеться в інстаграмі президента.

Зеленський вакцинувався як верховний головнокомандувач, щеплення зробили вакциною AstraZeneca індійського виробництва, купленою за бюджетні гроші.

Він став другим високопосадовцем України, який вакцинувався від коронавірусу, після міністра охорони здоров'я Максима Степанова.

Нагадаємо, що Зеленський хворів на ковід в листопаді 2020 року.

Про інфікування Зеленський заявив 9 листопада, а 12 листопада стало відомо, що його госпіталізували в "Феофанію". 23 листопада президент повідомив, що вилікувався.