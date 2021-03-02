Верховна Рада призначила позачергові вибори сільських та міських голів у п'яти населених пунктах України.

Про це повідомила пресслужба парламенту.

Так, 31 жовтня 2021 року відбудеться голосування на виборах: Коларівського сільського голови Бердянського району Запорізької області; Малолюбошанського сільського голови Рівненського району Рівненської області; Теребовлянського міського голови Тернопільського району Тернопільської області; Липовецького міського голови Вінницького району Вінницької області та Комарнівського міського голови Львівського району Львівської області.

На виборах 25 жовтня 2020 року Коларівським сільським головою був обраний Сергій Трофименко. Однак 27 січня 2021 року він помер.

Малолюбашанським сільським головою був обраний Віктор Талащук, 25 листопада 2020 року він помер.

Теребовлянським міським головою був обраний Сергій Поперечний. 31 грудня 2020 року Поперечний звернувся з особистою заявою до міської ради про складання ним повноважень міського голови за власним бажанням. Теребовлянська міська рада ухвалила рішення щодо дострокового припинення його повноважень 5 січня 2021 року.

Липовецьким міським головою був обраний Микола Грушко. 21 грудня 2020 року він також звернувся із заявою про складення ним повноважень міського голови за власним бажанням.

Комарнівським міським головою був обраний Іван Рубаха, який 11 грудня 2020 року так само звернувся з заявою до міської ради про складання ним повноважень міського голови за власним бажанням.

Нагадаємо, 25 жовтня минулого року в Україні відбулися місцеві вибори. Близько третини депутатів змогли переобратися до обласних та міських рад.