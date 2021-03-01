У лютому 23 депутати пропустили 90% голосувань, семеро не голосували жодного разу

За даними Комітету виборців України, 23 народні депутати пропустили 90% голосувань парламенту в лютому. Всього за місяць відбулося 352 голосування під час яких було прийнято 96 законодавчих актів.

Про це повідомляє пресслужба КВУ.

Із цих депутатів семеро - не проголосували жодного разу. Це Тарас Козак («Опозиційна платформа За життя»), Олександр Скічко («Слуга Народу»), Ігор Колихаєв («За майбутнє»), Степан Івахів («За майбутнє»), Олесь Довгий (позафракційний), Наталя Піпа («Голос»), Вадим Столар («Опозиційна платформа За життя»).

Нардеп Сергій Льовочкін (ОПЗЖ) взяв участь в 0,28% голосувань, Галина Третьякова («Слуга Народу») взяла участь в 0,85% голосувань, Ренат Кузьмін (ОПЗЖ) – 1,1% голосувань, Федір Христенко (ОПЗЖ) – 1,7% голосувань, Юрій Солод (ОПЗЖ) – 1,7% голосувань.

Йдеться як про депутатів, які не були на засіданнях в лютому, так і про тих, які були присутні, однак участі в голосуваннях не брали.

Найнижчі показники голосувань в депутатів ОПЗЖ, які в середньому взяли участь в 47% голосувань. Депутати групи "За майбутнє" взяли участь в 60% голосувань, "Батьківщини" - 70%, "Голосу" - 76%, "Довіри" - 78%. Найактивніше голосували депутати "Слуги Народу" - 88% та "Європейської солідарності" - 81%.

"Лише 17 із 422 народних депутатів взяли участь у 100% голосувань парламенту. Це С. Штепа, Ю. Здебський, М. Павлюк, М. Лаба, В. Захарченко, В. Гевко, М. Дирдін, Д. Любота, В. Воронов, О. Бакумов, С. Вельможний, А. Задорожний, О. Кузнєцов, М. Безугла, А. Клочко, М. Стефанчук, В. Неклюдов", - зазначили в КВУ.

Нагадаємо, головними прогульниками Верховної Ради за підсумками роботи четвертої сесії, яка тривала із вересня 2020 по січень 2021 року, стали народні депутати групи "За майбутнє". На думку КВУ, під час останньої сесії продуктивність роботи парламенту різко знизилась.

Під час пленарних засідань упродовж 2020 року 100 народних депутатів не виступили у Раді жодного разу.