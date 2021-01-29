Зеленський призначив Скічка головою Черкаської ОДА

Перед цим Зеленський звільнив Віктора Гусака від тимчасового виконання обов'язків голови Черкаської обласної державної адміністрації.

Президент України Володимир Зеленський призначив Олександра Скічка головою Черкаської облдержадміністрації.

Відповідний указ №38/2021 від 29 січня оприлюднений на сайті голови держави.

"Призначити Скічка Олександра Олександровича головою Черкаської обласної державної адміністрації", - йдеться в указі.

Перед цим був оприлюднений указ №37/2021, яким Зеленський звільнив Віктора Гусака від тимчасового виконання обов'язків голови Черкаської обласної державної адміністрації.

29-річний Скічко - наймолодший політик, призначений на посаду голови обласної державної адміністрації. До цього такий статус мала Юлія Світлична, яка очолила Харківську ОДА у 32 роки.

Нагадаємо, що 30 грудня президент України Володимир Зеленський звільнив голову Черкаської обласної державної адміністрації Сергія Сергійчука. Тимчасове виконання обов'зків тоді поклали на Віктора Гусака, який був заступником голови Черкаської ОДА.

20 січня Кабмін погодив призначення нардепа "Слуги народу" Скічка головою Черкаської ОДА.

29-річний Олександр Скічко до політичної кар'єри працював телеведучим. У 2019 році його обрали народним депутатом за 197 округом у Черкаській області. Є членом комітету з питань транспорту.