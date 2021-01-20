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Кабмін погодив призначення нардепа "Слуги народу" Скічка головою Черкаської ОДА (оновлено)

Питання призначення розглядатимуть на сьогоднішньому засіданні Кабміну.

Кабмін погодив призначення нардепа "Слуги народу" Скічка головою Черкаської ОДА (оновлено)
Фото: facebook/Слуга Народа

Депутата від "Слуги народу" Олександра Скічка можуть призначити головою Черкаської обласної держадміністрації. 

Нардеп вже написав заяву, а Кабмін планує розглянути це питання на засіданні. 

Про це LB. ua повідомили народні депутати з фракції "Слуга народу". 

"Так, депутат Олександр Скічко вже написав заяву про призначення його губернатором Черкаської області", - повідомив депутат Олександр Качура

Цю ж інформацію підтвердили інші депутати з фракції "Слуга народу". 

За інформацією Качури, сьогодні питання про призначення Скічка буде розглянуто Кабміном. Уряд має погодити або не погодити його кандидатуру, а призначатиме нового очільника ОДА президент.

Оновлення. Кабмін заслухав Скічка на співбесіді для призначення на посаду. Він зазначив, що народився і виріс на Черкащині, має економічну освіту. 

"Вільно володію англійською, півтора роки тому був обраний народним депутатом. Окрім того, що регіон для мене є рідним, є близьким, бо я багато працював на окрузі, грунтовно розуміюся на проблемах області. Мав честь представити стратегію розвитку області громаді і президенту України", - повідомив він на співбесіди.

Завданнями бачить боротьбу з пандемією, підготовку до вакцинації, проведення роз'яснювальної роботи щодо вакцинації, продовження "Великого будівництва". Пріорітетом бачить завершення реформи адміністративно-територіального устрою, розвиток туристичного потенціалу. 

Міністри погодили призначення Скічка.

Нагадаємо, що 30 грудня президент України Володимир Зеленський звільнив голову Черкаської обласної державної адміністрації Сергія Сергійчука. Тимчасове виконання обов'зків покладене на Віктора Гусака, який був заступником голови Черкаської ОДА. 

29-річний Олександр Скічко до політичної кар'єри працював телеведучим. У 2019 році його обрали народним депутатом за 197 округом у Черкаській області. Є членом комітету з питань транспорту.

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