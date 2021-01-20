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В Полтаві встановлять пам'ятник Симону Петлюрі

Обладміністрація оголосила відкритий архітектурний конкурс.

В Полтаві встановлять пам'ятник Симону Петлюрі
Симон Петлюра
Фото: galinfo.com.ua

В Полтаві на вулиці Соборності до 100-річчя Української революції 1917-1921 років планують встановити пам'ятник Симону Петлюрі.

Про це повідомила пресслужба обласної державної адміністрації.

"Маючи неординарні організаторські й дипломатичні здібності, авторитет в армії та в уряді Симон Петлюра очолив Директорію Української Народної Республіки та виконував обов’язки Головного отамана військ Української Народної Республіки. Ідеї Симона Петлюри українці відроджують уже в незалежній Україні. Видатна постать Симона Петлюри заслуговує належного вшанування в рідному місті зі спорудженням пам’ятника", - сказано в повідомленні.

З цією метою ОДА оголосила відкритий архітектурний конкурс на спорудження пам'ятника. Його підсумки планують оголосити не пізніше 10 червня.

Нагадаємо, що у 2017 році пам'ятник Симону Петлюрі відкрили у Вінниці, яка в 1919 році була тимчасовою столицею УНР. Це був перший в Україні повноцінний пам'ятник Петлюрі.

В 2016 році Кабмін схвалив встановлення пам'ятника Петлюрі в Києві, але все обмежилося барельєфом на розі вулиці Петлюри і бульвару Шевченка.

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