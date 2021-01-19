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Усі рішення про регіональні мови на Закарпатті визнані протиправними, - омбудсман

Закон передбачає обов’язковість використання української мови всіма органами державної влади та органами місцевого самоврядування.

Усі рішення про регіональні мови на Закарпатті визнані протиправними, - омбудсман
Тарас Креминь
Фото: Сергей Нужненко

У Закарпатській області скасовано всі рішення органів місцевого самоврядування про функціонування регіональних мов.

Про це повідомив уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь.

"У відповідь на звернення Уповноваженого із захисту державної мови Тараса Кременя до Генерального прокурора України Ірини Венедіктової щодо забезпечення скасування дотепер чинних протиправних рішень окремих обласних та місцевих рад про функціонування регіональних мов, до Секретаріату Уповноваженого із захисту державної мови надійшов лист Закарпатської обласної прокуратури, у якому повідомляється про те, що рішенням Берегівської районної ради №40 від 29.12.2020 визнані такими, що втратили чинність, рішення щодо регіональної мови Берегівської та Виноградівської районних рад", - йдеться у повідомленні на сторінці мовного омбудсмана у фейсбуці.

В інформації зазначено, що у такий спосіб усі рішення органів місцевого самоврядування про функціонування регіональних мов на території Закарпатської області скасовано.

Раніше Кремінь звернувся до новообраних депутатів низки місцевих рад щодо необхідності скасувати рішення про функціонування регіональних мов, які суперечать чинному законодавству України.

За його словами, відповідно до частини 7 статті 1 Закону України "Про забезпечення функціонування української мови як державної", який набрав чинності 16 липня 2019 року, статус української мови як єдиної державної передбачає обов’язковість її використання на всій території України при здійсненні повноважень органами державної влади та органами місцевого самоврядування.

16 січня 2021 року набули чинності норми статті 30 Закону "Про забезпечення функціонування української мови як державної", які регулюють використання державної мови у сфері обслуговування споживачів.

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