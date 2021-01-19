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Колишній помічник нардепа обіцяв за $200 тис. працевлаштувати в Офісі президента, - ДБР

Чоловіка затримали і хочуть арештувати.

Фото: dbr.gov.ua

Державне бюро розслідувань затримало колишнього помічника народного депутата за підозрою в шахрайстві. Він нібито торгував посадою в Офісі президента, оцінивши свою допомогу у 200 тисяч доларів.

Про це повідомило Державне бюро розслідувань, яке займається цією справою.

Чоловіка затримали під час отримання першої частини суми в розмірі 100 тисяч доларів. Його ім'я, а також особа нардепа не розкриваються. 

Фото: dbr.gov.ua
Фото: dbr.gov.ua

Йому повідомлять про підозру за ч. 4 ст. 190 КК України (шахрайство в особливо великих розмірах). Запобіжний захід, про який збираються клопотати слідчі, - тримання під вартою.

Нагадаємо, що в листопаді СБУ затримала двох чоловіків, які за $500 тис. обіцяли вирішити "питання" через зв’язки в Офісі генпрокурора.

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