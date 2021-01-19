ДБР: Тупицький є підозрюваним, але робить вигляд, що ні

"Голова КСУ після повідомлення про підозру імітує її невручення".

Державне бюро розслідувань оголосило підозру відстороненому голові Конституційного суду Олександру Тупицькому, але той робить вигляд, що не є підозрюваним.

Про це говориться в заяві на сайті ДБР.

Тупицького підозрюють за ст.386 (перешкоджання з'явленню свідка, потерпілого, експерта, примушування їх до відмови від давання показань чи висновку) та ч.2 ст.384 (завідомо неправдиве показання свідка у поєднанні зі штучним створенням доказів захисту).

ДБР вказує, що Тупицький ігнорує підозру і продовжує ходити на роботу, перешкоджаючи при цьому розслідуванню.

"Більше того, Голова КСУ після повідомлення про підозру імітує її невручення, ненабуття статусу підозрюваного, відвідуючи робоче місце. Секретаріат КСУ фактично перетворено на юридичну фірму його Голови, оскільки останній готує, друкує, реєструє, відправляє документи для Голови Суду, які не мають жодного відношення до конституційного судочинства, а лише пов’язані з його участю в кримінальному провадженні", - сказано в заяві Бюро.

Сьогодні Управління державної охорони не пустили до Конституційного суду відстороненого президентом від посади голову КСУ Олександра Тупицького.

Сам Тупицький назвав дії УДО "черговою спробою протиправного втручання у діяльність голови КСУ, перешкоджанням виконанню ним своїх службових обов’язків, спрямованим на блокування роботи суду в цілому".

Нагадаємо, що підозра Тупицькому стосується заволодіння активами ЗАТ "Зуївський енергомеханічний завод".

Згідно з матеріалами справи, колишній голова Вищого господарського суду України Татьков підозрюється в тому, що у період серпня - жовтня 2008 року, обіймаючи посаду голови Донецького апеляційного господарського суду, з корисливих мотивів сприяв у постановленні суддею господарського суду Донецької області завідомо неправосудної ухвали від 09.10.2008 у господарській справі № 8/170пн.

Також Татьков у період вересня 2009 року до 3 грудня 2010 року у Донецьку за попередньою змовою з групою осіб заволодів майновими активами ЗАТ "Зуївський енергомеханічний завод", власником яких станом на 03.12.2010 стало підприємство - ТОВ "Ексімпром" загальною вартістю понад 40 млн. грн.

Підозру виписали піля того, як журналісти "Схем" опублікували записи прослуховування Тупицького. Суддю "записували" у жовтні 2018 року в рамках кримінальної справи щодо ексголови Вищого господарського суду Віктора Татькова, який перебуває в розшуку.

Тупицький, який на той момент був заступником голови КСУ, покликав на зустріч у кафе свого знайомого, донецького бізнесмена Владислава Дрегера, який тоді вже співпрацював з правоохоронцями та здійснив запис цієї розмови.

Як випливає із запису, Тупицький намагався переконати Дрегера не свідчити правоохоронцям про його роль у подіях навколо "Зуївського енергомеханічного заводу" (м. Зугрес), у заволодінні яким наразі підозрюється Татьков.

В кінці грудня 2020 року президент Володимир Зеленський підписав указ про відсторонення Олександра Тупицького від посади судді Конституційного Суду строком на два місяці.

В КСУ заявили, що Зеленський вийшов за межі своїх повноважень, закликали скасувати указ і пригрозили президентові кримінальною відповідальністю. В Офісі генпрокурора стверджують, що відсторонення Тупицького є законним.