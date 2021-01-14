ВАКС заарештував підозрюваного у "газовій справі Онищенка" Свіченка

12 січня він пішки повернувся з Росії - і його затримали прикордонники.

До України повернувся екскерівник ТОВ "Надра Геоцентр" Сергій Свіченко, фігурант "газової справи Онищенка", який чотири роки переховувався від слідства. 13 січня Вищий антикорупційний суд частково задовольнив клопотання детектива НАБУ та заарештував Свіченка на 60 днів, тобто до 12 березня 2021 включно.

Про це повідомила пресслужба ВАКС.

Підозрюваному також визначили заставу у розмірі 770 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що становить 1 млн 747 тис 900 гривень. У разі її внесення вважається, що до підозрюваного обрано запобіжний захід у вигляді застави.

Свіченка підозрюють у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 2 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366 Кримінального кодексу. За версією слідства, екскерівник "Надра Геоцентр" начебто причетний до розкрадання коштів під час видобутку та продажу природного газу в рамках договорів про спільну діяльність з компанією "Укргазвидобування". Серед інших підозрюваних у цій справі - екснардеп-утікач Олександр Онищенко, якого підозрюють в організації "газової схеми".

Свіченка затримали 12 січня прикордонники Сумського загону. Про це повідомила ДПСУ. Він пішки повертався з Росії через пункт пропуску "Бачівськ". Під час перевірки документів спрацювала одна з баз даних прикордонників - і вони його затримали.

"З’ясувалося, затриманий перебуває у розшуку за підозрою у скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255 «Створення, керівництво злочинною спільнотою або злочинною організацією, а також участь у ній», ч. 5 ст. 191 «Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем», ч. 2 ст. 364-1 «Зловживання повноваженнями службовою особою юридичної особи приватного права незалежно від організаційно-правової форми», ч. 2 ст. 366 «Службове підроблення» Кримінального кодексу", - повідомили в ДПСУ.

Фото: dpsu.gov.ua

Нагадаємо, 28 червня 2016 року детективи НАБУ затримали Свіченка під час спроби перетнути українсько-російський кордон. Шість місяців він перебував під домашнім арештом. Відповідно до норм Кримінального процесуального кодексу, термін утримання особи під домашнім арештом під час досудового розслідування не може перевищувати шести місяців. Тому детективи НАБУ в лютому 2017 року подали клопотання про обрання Свіченку нового запобіжного заходу. Суд обрав для нього заставу в розмірі 20 млн гривень, яку він мав внести протягом п'яти днів. Він цього не зробив і втік.

З 2017 року він був у розшуку.

Свіченка підозрюють у скоєнні особливо тяжкого злочину, за який передбачено покарання у вигляді позбавлення волі від 7 до 12 років з конфіскацією майна і забороною обіймати певні посади або займатися певною діяльністю. За даними слідства, Свіченко подавав заявки на підконтрольні групі Онищенка товарні біржі із заниженою ціною природного газу, видобутого в рамках спільної діяльності ТОВ "Надра Геоцентр", ТОВ "Карпатнадраінвест" і ТОВ "Фірма «ХАС»" з "Укргазвидобуванням". На сьогодні встановлений розмір збитків від цієї схеми сягає 740 млн грн.

Онищенка звинувачують у завданні державі збитків на суму 3 млрд гривень шляхом газових махінацій. Слідчі вважають, що газ, який добували компанії Онищенка в рамках спільної діяльності з "Укргазвидобуванням", потрапляв на фіктивні біржі за заниженою ціною. Його викуповували пов'язані компанії і перепродували вже за ринковою.