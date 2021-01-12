ОАСК відкрив провадження у справі про результати конкурсу на посаду голови Центру громадського здоров'я

Окружний адміністративний суд міста Києва відкрив провадження у справі щодо оскарження рішення конкурсної комісії про визначення переможця на посаду голови ДУ "Центр громадського здоров'я МОЗ".

Суд ухвалив розглядати справу за правилами загального позовного провадження та призначив підготовче засідання на 17 лютого 2021 року, інформує пресслужба ОАСК.

У суді нагадали, що серед вимог позову - визнати протиправними та скасувати рішення Конкурсної комісії від 24 листопада 2020 року в частині допущення Романа Родини до участі у конкурсі, а також рішення від 3 грудня 2020 року, яким його було визнано переможцем конкурсу на посаду очільника Центру громадського здоров’я.

"Разом із позовом до суду надійшла заява про його забезпечення, в якій позивач просив суд зупинити дію рішення Конкурсної комісії про визначення переможця у конкурсі на посаду очільника Центру громадського здоров’я. На підставі частини шостої статті 151 Кодексу адміністративного судочинства України ОАСК відмовив позивачу у вжитті заходів забезпечення позову", - сказано в повідомленні.

Як повідомляли, у конкурсі на посаду голови ДУ "Центр громадського здоров'я МОЗ" переміг Роман Родина. До цього він був заступником голови ЦГЗ.

Конкурс відбувся ще 24 листопада, але народні депутати Комітету з питань здоров’я нації, медичної допомоги та медичного страхування про нього не знали. Голова комітету Михайло Радуцький зазначив, що в ЗМІ заявляли про порушення конкурсної процедури.

Комітет прийняв рішення рекомендувати Кабінету Міністрів України невідкладно провести перевірку дотримання вимог конкурсу.

З 2018 року ЦГЗ очолював Володимир Курпіта. Однак у грудні 2019 він повідомив, що йде з посади через незгоду з політикою МОЗ.

Центр громадського здоров'я відповідає за збереження та зміцнення здоров'я населення, проводить оцінку епідризиків на епіднагляд. Центр виконує лікувально-профілактичні, науково-практичні та організаційно-методичні функції у сфері охорони здоров’я з метою забезпечення якості лікування хворих на cоціально небезпечні захворювання, зокрема ВІЛ/СНІД, туберкульоз, наркозалежність, вірусні гепатити тощо, попередження захворювань у контексті розбудови системи громадського здоров’я. ЦГЗ бере участь у формуванні регуляторної політики та взаємодіє з іншими міністерствами, науково-дослідними установами, міжнародними, громадськими організаціями, що працюють у сфері громадського здоров’я та протидії соціально небезпечним захворюванням.

Нині в.о. голови ЦГЗ є Ігор Кузін.