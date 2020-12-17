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У конкурсі на посаду голови Центру громадського здоров'я переміг Роман Родина, але Кабмін перевірить процедуру

Про проведення конкурсу не знав профільний комітет Верховної Ради. 

У конкурсі на посаду голови Центру громадського здоров'я переміг Роман Родина, але Кабмін перевірить процедуру
Роман Родина
Фото: Укрінформ

У конкурсі на посаду голови ДУ "Центр громадського здоров'я МОЗ" переміг Роман Родина. До цього він був заступником голови ЦГЗ.

Конкурс відбувся ще 24 листопада, але народні депутати Комітету з питань здоров’я нації, медичної допомоги та медичного страхування про нього не знали. Про це йдеться у повідомленні на сайті Верховної Ради.

Голова комітету Михайло Радуцький зазначив, що в ЗМІ заявляли про порушення конкурсної процедури.

"За наявною у них інформацією, конкурс проходив без залучення представників громадськості, запрошення представників міжнародних донорських організацій та висвітлення роботи конкурсної комісії у ЗМІ, як це передбачено законодавством", - зазначив він.

Заступник голови МОЗ - головний санітарний лікар Віктор Ляшко пояснив, що міністерство створило конкурсну комісію для проведення відкритого конкурсу на зайняття посади Генерального директора ЦГЗ у складі дев’яти осіб, до якої увійшли по три представники МОЗ, Центру громадського здоров’я і громадських організацій. Далі, після подачі визначеного пакету документів, були зареєстровані кандидати і відбувся конкурс.

"24 листопада 2020 року відбувся конкурс. За результатами заслуховування конкурсних пропозицій відбулося голосування у якому з рахунком 5:4 переміг Роман Родина", - сказав Віктор Ляшко.

Народні депутати відзначили, що не були поінформовані про заміну керівника ЦГЗ та проведення конкурсу. Зокрема прозвучали зауваження, що конкурс відбувався у позаробочий час (розпочався о 18.30), запрошені до конкурсної комісії громадські організації представляють медичні профспілкові організації. Також є інформація, що один із учасників конкурсу подав декларацію про доходи із порушенням законодавства.

Комітет прийняв рішення рекомендувати Кабінету Міністрів України невідкладно провести перевірку дотримання вимог, встановлених порядком проведення конкурсу на зайняття посади Генерального директора ДУ «Центр громадського здоров’я МОЗ України», та, у разі підтвердження фактів порушення вимог законодавства, вжити заходів для їх усунення та ухвалення відповідних рішень для забезпечення законності і прозорості процедури призначення керівника головної установи МОЗ України в галузі громадського здоров’я.

Нагадаємо, що з 2018 року ЦГЗ очолював Володимир Курпіта. Однак у грудні 2019 він повідомив, що йде з посади через незгоду з політикою МОЗ.

Центр громадського здоров'я відповідає за збереження та зміцнення здоров'я населення, проводить оцінку епідризиків на епіднагляд. Центр виконує лікувально-профілактичні, науково-практичні та організаційно-методичні функції у сфері охорони здоров’я з метою забезпечення якості лікування хворих на cоціально небезпечні захворювання, зокрема ВІЛ/СНІД, туберкульоз, наркозалежність, вірусні гепатити тощо, попередження захворювань у контексті розбудови системи громадського здоров’я. ЦГЗ бере участь у формуванні регуляторної політики та взаємодіє з іншими міністерствами, науково-дослідними установами, міжнародними, громадськими організаціями, що працюють у сфері громадського здоров’я та протидії соціально небезпечним захворюванням.

Нині в.о. Голови ЦГЗ є Ігор Кузін. 

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