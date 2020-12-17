Про смерть повідомив один з його найближчих друзів.

Помер мер Харкова Геннадій Кернес, який нещодавно перехворів на коронавірус.

Про смерть повідомив його друг Павло Фукс. За його словами, Кернес помер у ніч на 17 грудня.

"Наслідки коронавірусної інфекції дали серйозні ускладнення на роботу життєво важливих органів та систем його організму", - повідомив він.

Оновлення. Смерть мера підтвердив секретар Харківської міськради Ігор Терехов. Питання часу та місця поховання ще вирішується.

16 вересня стало відомо, що Кернеса, в якого підтвердився коронавірус, відправляють на лікування в Німеччину. За словами джерел LB.ua, перед тим у Харкові відбувся консиліум лікарів, які мали визначитися з подальшою стратегією лікування очільника міста. Особливу увагу приділяли найбільш ураженим легеням і серцю. Причому про транспортування за кордон не йшлося (це питання обговорювалося також раніше), оскільки існували супутні ризики.

Однак за декілька годин стан Кернеса різко погіршився, внаслідок чого було прийнято рішення про відправлення до Німеччини.

Кернес з 10 вересня перебував на лікарняному. Повноваження міського голови виконував секретар Харківської міськради Олександр Новак. 15 вересня в міськраді офіційно підтвердили, що Кернес захворів на коронавірус.

2 жовтня друг Кернеса Павло Фукс повідомив, що мер Харкова отримав негативний тест на коронавірус.

25 жовтня Харківська міська територіальна виборча комісія оголосила Кернеса переможцем виборів і визнала його харківським міським головою. За нього віддали голоси 60,34% виборців.

10 листопада в поліції Харкова повідомили про відкриття кримінального провадження за фактом зникнення Геннадія Кернеса. Заяву про зникнення міського очільника подав керівник однієї з громадських організацій. Згодом повідомлення прибрали із сайту поліції.

9 грудня відбулася перша сесія новообраної ради, на якій голова міської ТВК повідомила, що Кернес набув повноважень і може не складати присяги, оскільки складав її у 2010 році.

11 грудня Харківська міськрада повідомила, що в Геннадія Кернеса, який перебував на лікуванні в Німеччині, погіршилося самопочуття. У нього відмовили нирки, він потребував гемодіалізу. Того ж дня син Кернеса повідомив, що не володіє інформацією про значне погіршення стану здоров’я свого батька, втім спілкувався він з ним за тиждень до того.

Кернес очолював Харків з 2010 року. У квітні 2014 року було здійснено замах на його вбивство - він отримав вогнепальне поранення у спину під час пробіжки. Напад пов'язали з політичними мотивами. Після цього Геннадій Кернес був змушений пересуватися на інвалідному візку.