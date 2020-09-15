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У мерії Харкова підтвердили, що Кернес захворів на коронавірус

Представник мерії спростував повідомлення ЗМІ про набряк мозку та кому.

У мерії Харкова підтвердили, що Кернес захворів на коронавірус
Фото: Макс Левин

У Харківській міській раді підтвердили, що мер міста Геннадій Кернес захворів на коронавірус і зараз перебуває на лікуванні.

Директор Департаменту у справах інформації та зв’язків з громадськістю Юрій Сидоренко розповів, що Кернес перебуває в 17-й лікарні.

"Він просив передати, що він підтверджує коронавірус і викликане ним двостороннє запалення легень", - сказав Сидоренко.

При цьому представник мерії спростував повідомлення ЗМІ про набряк мозку та кому.  За словами Сидоренка, це "фейки, які  можуть виникнути в хворій, політично стурбованій голові".

Водночас місцеве видання "Харків Тудей" пише, що Кернес перебуває в реанімації хірургічного  відділення.

Нагадаємо, 14 вересня Сидоренко підтвердив, що Кернес перебуває на лікарняному з 10 вересня. За його словами, повноваження міського голови виконує секретар Харківської міськради Олександр Новак. Однак з яким саме діагнозом був госпіталізований Кернес, Сидоренко не відповів, посилаючись на нерозголошення медичної таємниці.

Інформація про те, що Кернес захворів на коронавірус, з’явилася ще на початку вересня. Тоді його пресслужба спростувала цю інформацію.

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