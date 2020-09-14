Мер Харкова Кернес з 10 вересня перебуває на лікарняному

Востаннє його бачили на публіці 23 серпня, на день міста.

Харківський міський голова Геннадій Кернес з 10 вересня перебуває на лікарняному.

Цю інформацію "Суспільному" 14 вересня підтвердив директор Департаменту інформації та зв'язків з громадськістю міськради Юрій Сидоренко.

За його словами, повноваження міського голови виконує секретар Харківської міськради Олександр Новак.

З яким діагнозом був госпіталізований Кернес, Сидоренко не відповів, посилаючись на нерозголошення медичної таємниці.

12 вересня ЗМІ повідомляли, що Кернес кілька тижнів не з'являвся на публіці. Востаннє його бачили 23 серпня, на день міста.

Видання ZN.UA повідомляє з посиланням на джерела в Офісі президента, що Кернес був доставлений у лікарню з двостороннім запаленням легенів, у нього вкрай складна форма коронавірусу.

Джерела видання в ОПУ та Харківській мерії повідомили, що Кернес у комі. Офіційного підтвердження цієї інформації нема.

Нагадаємо, інформація про те, що Кернес захворів на коронавірус, з’явилася ще на початку вересня. Тоді його пресслужба спростувала цю інформацію.

У червні Кернес заявив, що піде на вибори мера і планує провести в міськраду власну партію.