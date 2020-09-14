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Хомчак вилікувався від коронавірусу

Зеленський привітав головнокомандувача ЗСУ з одужанням.

Хомчак вилікувався від коронавірусу
Фото: UA:TV

Головнокомандувач Збройних сил України генерал-полковник Руслан Хомчак вилікувався від коронавірусу і взявся до виконання службових обов'язків.

Пресслужба Офісу президента повідомила, що президент України Володимир Зеленський під час традиційної селекторної наради привітав Хомчака з одужанням.

"Вітаю вас з подоланням цієї хвороби. Бажаю вам і надалі міцного здоров’я та імунітету", - сказав глава держави.

Головнокомандувач ЗСУ заявив, що ситуація з коронавірусом у зоні проведення Операції об’єднаних сил стабільно контрольована. Водночас він повідомив статистику, що 11 осіб із зони проведення ООС – активні хворі на COVID-19 – проходять лікування вдома, а 43 особи перебувають на самоізоляції. Серед них – представники ЗСУ, Нацгвардії та Прикордонної служби.

Нагадаємо, у вересні стало відомо, що Хомчак перебуває на самоізоляції у зв'язку з позитивним тестом на коронавірус.

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