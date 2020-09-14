У Києві відсьогодні посилили обмеження через помаранчеву зону карантину

Сьогодні, 14 вересня, почало діяти нове зонування за рівнями епідеміологічної безпеки. Відповідно до рішення Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій від 10 вересня Київ потрапив до помаранчевої зони.
У зв’язку з цим у столиці посилили карантинні обмеження.
Зокрема, у помаранчевій зоні адаптивного карантину забороняється проведення масових заходів за участю більш ніж 100 осіб і більше однієї особи на 20 кв. метрів.
Обмеження помаранчевої зони також передбачають заборону:
- діяльності закладів, що надають послуги з розміщення, крім готелів;
- відвідування закладів освіти групами кількістю більш як 20 осіб, крім закладів дошкільної, загальної середньої, позашкільної та спеціалізованої мистецької освіти;
- проведення закладами охорони здоров’я планових заходів з госпіталізації (крім вагітних та онкохворих). Пацієнти, яким надається медична допомога у зв’язку з проведенням планових заходів з госпіталізації, підлягають обов’язковому тестуванню на COVID-19 відповідно до стандартів Міністерства охорони здоров’я;
- діяльності спортивних залів, фітнес-центрів, якщо вони не можуть забезпечити кількість відвідувачів з розрахунку 1 людина на 10 кв. м площі;
- приймання дітей до дитячих закладів оздоровлення та відпочинку, оздоровлення та відпочинок дітей за межами зазначеної території;
- відвідування пунктів (місць) тимчасового тримання осіб, пунктів тимчасового перебування іноземців та осіб без громадянства, які незаконно перебувають в Україні, та пунктів тимчасового розміщення біженців;
- перевезення пасажирів автомобільним (крім таксі) та міським електричним транспортом у міському, приміському, міжміському, міжрайонному сполученні у кількості більш як 50% кількості місць для сидіння;
- діяльності з надання послуг громадського харчування, крім випадків приймання відвідувачів із забезпеченням наповненості не більш як на 50% посадкових місць у приміщенні закладу.
З 14 вересня до червоної зони потрапили:
- місто Чоп Закарпатської області;
- міста Івано-Франківськ, Коломия, Калуш, Косівський і Тисменицький райони Івано-Франківської області;
- Перемишлянський і Пустомитівський райони Львівської області;
- міста Біляївка, Ізмаїл і Болградський район Одеської області;
- місто Дубно Рівненської області;
- міста Тернопіль, Бережани та Чортків, Бережанський, Бучацький, Гусятинський, Заліщицький, Збаразький, Монастирський, Теребовлянський, Тернопільський і Чортківський райони Тернопільської області;
- Великобурлуцький район Харківської області;
- місто Славута та Волочиський район Хмельницької області;
- місто Канів Черкаської області;
- місто Чернівці, Герцаївський, Кельменецький, Кіцманський, Новоселицький і Сторожинецький райони Чернівецької області;
- місто Ніжин, Бобровицький і Носівський райони Чернігівської області.
Окрім Києва, у помаранчевій зоні:
- міста Вінниця, Козятин і Вінницький район Вінницької області;
- Ківерцівський, Луцький і Маневицький райони Волинської області;
- міста Бердичів і Коростень, Бердичівський, Житомирський, Коростенський, Лугинський, Овруцький і Попільнянському райони Житомирської області;
- міста Ужгород та Мукачево, Мукачівський, Рахівський, Тячівський та Ужгородський райони Закарпатської області;
- місто Бурштин, Богородчанський, Городенківський, Калуський, Коломийський, Рогатинський і Рожнятівський райони Івано-Франківської області;
- міста Ірпінь та Фастів, Києво-Святошинський і Яготинський райони Київської області;
- міста Львів і Дрогобич, Бродівський, Городоцький, Жовківський, Миколаївський і Радехівський райони Львівської області;
- місто Вознесенськ Миколаївської області;
- місто Чорноморськ, Березівський, Біляївський, Іванівський, Ізмаїльський, Овідіопольський і Тарутинський райони Одеської області;
- міста Вараш та Острог, Здолбунівський, Костопільський і Рівненський райони Рівненської області;
- місто Суми Сумської області;
- місто Кременець, Борщівський, Зборівський, Козівський, Кременецький, Лановецький, Підволочиський, Підгаєцький і Шумський райони Тернопільської області;
- міста Харків, Люботин, Первомайський і Харківський район Харківської області;
- місто Хмельницький, Кам'янець-Подільський і Нетішин, Красилівський, Новоушицький, Теофіпольський і Ярмолинецький райони Хмельницької області;
- місто Сміла, Корсунь-Шевченківський і Смілянський райони Черкаської області;
- місто Новодністровськ, Вижницький, Глибоцький, Заставнівський, Путильський, Сокирянський і Хотинський райони Чернівецької області;
- Борознянський, Куликівський і Ніжинський райони Чернігівської області.
Новий поділ за карантинними обмеженнями діє з 1 серпня.
Зелена зона передбачає перебування в громадських будівлях у масках або респіраторах; проведення масових заходів за умови не більше 1 людини на 5 квадратних метрів; роботу кінотеатрів із заповненістю на 50%, перевезення пасажирів тільки в межах сидячих місць.
Для жовтої зони (+ обмеження зеленої) забороняється відвідування установ соціального захисту, в яких перебувають люди похилого віку, крім тих, які надають послуги кризово.
У червоній зоні забороняється робота громадського транспорту, відвідування закладів освіти, діяльність закладів громадського харчування, ТРЦ, бізнес-центрів, магазинів.