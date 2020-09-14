У Києві відсьогодні посилили обмеження через помаранчеву зону карантину

Сьогодні, 14 вересня, почало діяти нове зонування за рівнями епідеміологічної безпеки. Відповідно до рішення Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій від 10 вересня Київ потрапив до помаранчевої зони.

У зв’язку з цим у столиці посилили карантинні обмеження.

Зокрема, у помаранчевій зоні адаптивного карантину забороняється проведення масових заходів за участю більш ніж 100 осіб і більше однієї особи на 20 кв. метрів.

Обмеження помаранчевої зони також передбачають заборону:

діяльності закладів, що надають послуги з розміщення, крім готелів;

відвідування закладів освіти групами кількістю більш як 20 осіб, крім закладів дошкільної, загальної середньої, позашкільної та спеціалізованої мистецької освіти;

проведення закладами охорони здоров’я планових заходів з госпіталізації (крім вагітних та онкохворих). Пацієнти, яким надається медична допомога у зв’язку з проведенням планових заходів з госпіталізації, підлягають обов’язковому тестуванню на COVID-19 відповідно до стандартів Міністерства охорони здоров’я;

діяльності спортивних залів, фітнес-центрів, якщо вони не можуть забезпечити кількість відвідувачів з розрахунку 1 людина на 10 кв. м площі;

приймання дітей до дитячих закладів оздоровлення та відпочинку, оздоровлення та відпочинок дітей за межами зазначеної території;

відвідування пунктів (місць) тимчасового тримання осіб, пунктів тимчасового перебування іноземців та осіб без громадянства, які незаконно перебувають в Україні, та пунктів тимчасового розміщення біженців;

перевезення пасажирів автомобільним (крім таксі) та міським електричним транспортом у міському, приміському, міжміському, міжрайонному сполученні у кількості більш як 50% кількості місць для сидіння;

діяльності з надання послуг громадського харчування, крім випадків приймання відвідувачів із забезпеченням наповненості не більш як на 50% посадкових місць у приміщенні закладу.

З 14 вересня до червоної зони потрапили:

місто Чоп Закарпатської області;

міста Івано-Франківськ, Коломия, Калуш, Косівський і Тисменицький райони Івано-Франківської області;

Перемишлянський і Пустомитівський райони Львівської області;

міста Біляївка, Ізмаїл і Болградський район Одеської області;

місто Дубно Рівненської області;

міста Тернопіль, Бережани та Чортків, Бережанський, Бучацький, Гусятинський, Заліщицький, Збаразький, Монастирський, Теребовлянський, Тернопільський і Чортківський райони Тернопільської області;

Великобурлуцький район Харківської області;

місто Славута та Волочиський район Хмельницької області;

місто Канів Черкаської області;

місто Чернівці, Герцаївський, Кельменецький, Кіцманський, Новоселицький і Сторожинецький райони Чернівецької області;

місто Ніжин, Бобровицький і Носівський райони Чернігівської області.

Окрім Києва, у помаранчевій зоні:

міста Вінниця, Козятин і Вінницький район Вінницької області;

Ківерцівський, Луцький і Маневицький райони Волинської області;

міста Бердичів і Коростень, Бердичівський, Житомирський, Коростенський, Лугинський, Овруцький і Попільнянському райони Житомирської області;

міста Ужгород та Мукачево, Мукачівський, Рахівський, Тячівський та Ужгородський райони Закарпатської області;

місто Бурштин, Богородчанський, Городенківський, Калуський, Коломийський, Рогатинський і Рожнятівський райони Івано-Франківської області;

міста Ірпінь та Фастів, Києво-Святошинський і Яготинський райони Київської області;

міста Львів і Дрогобич, Бродівський, Городоцький, Жовківський, Миколаївський і Радехівський райони Львівської області;

місто Вознесенськ Миколаївської області;

місто Чорноморськ, Березівський, Біляївський, Іванівський, Ізмаїльський, Овідіопольський і Тарутинський райони Одеської області;

міста Вараш та Острог, Здолбунівський, Костопільський і Рівненський райони Рівненської області;

місто Суми Сумської області;

місто Кременець, Борщівський, Зборівський, Козівський, Кременецький, Лановецький, Підволочиський, Підгаєцький і Шумський райони Тернопільської області;

міста Харків, Люботин, Первомайський і Харківський район Харківської області;

місто Хмельницький, Кам'янець-Подільський і Нетішин, Красилівський, Новоушицький, Теофіпольський і Ярмолинецький райони Хмельницької області;

місто Сміла, Корсунь-Шевченківський і Смілянський райони Черкаської області;

місто Новодністровськ, Вижницький, Глибоцький, Заставнівський, Путильський, Сокирянський і Хотинський райони Чернівецької області;

Борознянський, Куликівський і Ніжинський райони Чернігівської області.

Новий поділ за карантинними обмеженнями діє з 1 серпня.

Зелена зона передбачає перебування в громадських будівлях у масках або респіраторах; проведення масових заходів за умови не більше 1 людини на 5 квадратних метрів; роботу кінотеатрів із заповненістю на 50%, перевезення пасажирів тільки в межах сидячих місць.

Для жовтої зони (+ обмеження зеленої) забороняється відвідування установ соціального захисту, в яких перебувають люди похилого віку, крім тих, які надають послуги кризово.

У червоній зоні забороняється робота громадського транспорту, відвідування закладів освіти, діяльність закладів громадського харчування, ТРЦ, бізнес-центрів, магазинів.