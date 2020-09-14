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У Києві відсьогодні посилили обмеження через помаранчеву зону карантину

Запроваджена низка заборон.

У Києві відсьогодні посилили обмеження через помаранчеву зону карантину
Фото: EPA/UPG

Сьогодні, 14 вересня, почало діяти нове зонування за рівнями епідеміологічної безпеки. Відповідно до рішення Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій від 10 вересня Київ потрапив до помаранчевої зони.

У зв’язку з цим у столиці посилили карантинні обмеження.

Зокрема, у помаранчевій зоні адаптивного карантину забороняється проведення масових заходів за участю більш ніж 100 осіб і більше однієї особи на 20 кв. метрів.

Обмеження помаранчевої зони також передбачають заборону:

  • діяльності закладів, що надають послуги з розміщення, крім готелів;
  • відвідування закладів освіти групами кількістю більш як 20 осіб, крім закладів дошкільної, загальної середньої, позашкільної та спеціалізованої мистецької освіти;
  • проведення закладами охорони здоров’я планових заходів з госпіталізації (крім вагітних та онкохворих). Пацієнти, яким надається медична допомога у зв’язку з проведенням планових заходів з госпіталізації, підлягають обов’язковому тестуванню на COVID-19 відповідно до стандартів Міністерства охорони здоров’я;
  • діяльності спортивних залів, фітнес-центрів, якщо вони не можуть забезпечити кількість відвідувачів з розрахунку 1 людина на 10 кв. м площі;
  • приймання дітей до дитячих закладів оздоровлення та відпочинку, оздоровлення та відпочинок дітей за межами зазначеної території;
  • відвідування пунктів (місць) тимчасового тримання осіб, пунктів тимчасового перебування іноземців та осіб без громадянства, які незаконно перебувають в Україні, та пунктів тимчасового розміщення біженців;
  • перевезення пасажирів автомобільним (крім таксі) та міським електричним транспортом у міському, приміському, міжміському, міжрайонному сполученні у кількості більш як 50% кількості місць для сидіння;
  • діяльності з надання послуг громадського харчування, крім випадків приймання відвідувачів із забезпеченням наповненості не більш як на 50% посадкових місць у приміщенні закладу. 

З 14 вересня до червоної зони потрапили:

  • місто Чоп Закарпатської області;
  • міста Івано-Франківськ, Коломия, Калуш, Косівський і Тисменицький райони Івано-Франківської області;
  • Перемишлянський і Пустомитівський райони Львівської області;
  • міста Біляївка, Ізмаїл і Болградський район Одеської області;
  • місто Дубно Рівненської області;
  • міста Тернопіль, Бережани та Чортків, Бережанський, Бучацький, Гусятинський, Заліщицький, Збаразький, Монастирський, Теребовлянський, Тернопільський і Чортківський райони Тернопільської області;
  • Великобурлуцький район Харківської області;
  • місто Славута та Волочиський район Хмельницької області;
  • місто Канів Черкаської області;
  • місто Чернівці, Герцаївський, Кельменецький, Кіцманський, Новоселицький і Сторожинецький райони Чернівецької області;
  • місто Ніжин, Бобровицький і Носівський райони Чернігівської області.

Окрім Києва, у помаранчевій зоні:

  • міста Вінниця, Козятин і Вінницький район Вінницької області;
  • Ківерцівський, Луцький і Маневицький райони Волинської області;
  • міста Бердичів і Коростень, Бердичівський, Житомирський, Коростенський, Лугинський, Овруцький і Попільнянському райони Житомирської області;
  • міста Ужгород та Мукачево, Мукачівський, Рахівський, Тячівський та Ужгородський райони Закарпатської області;
  • місто Бурштин, Богородчанський, Городенківський, Калуський, Коломийський, Рогатинський і Рожнятівський райони Івано-Франківської області;
  • міста Ірпінь та Фастів, Києво-Святошинський і Яготинський райони Київської області;
  • міста Львів і Дрогобич, Бродівський, Городоцький, Жовківський, Миколаївський і Радехівський райони Львівської області;
  • місто Вознесенськ Миколаївської області;
  • місто Чорноморськ, Березівський, Біляївський, Іванівський, Ізмаїльський, Овідіопольський і Тарутинський райони Одеської області;
  • міста Вараш та Острог, Здолбунівський, Костопільський і Рівненський райони Рівненської області;
  • місто Суми Сумської області;
  • місто Кременець, Борщівський, Зборівський, Козівський, Кременецький, Лановецький, Підволочиський, Підгаєцький і Шумський райони Тернопільської області;
  • міста Харків, Люботин, Первомайський і Харківський район Харківської області;
  • місто Хмельницький, Кам'янець-Подільський і Нетішин, Красилівський, Новоушицький, Теофіпольський і Ярмолинецький райони Хмельницької області;
  • місто Сміла, Корсунь-Шевченківський і Смілянський райони Черкаської області;
  • місто Новодністровськ, Вижницький, Глибоцький, Заставнівський, Путильський, Сокирянський і Хотинський райони Чернівецької області;
  • Борознянський, Куликівський і Ніжинський райони Чернігівської області.

Новий поділ за карантинними обмеженнями діє з 1 серпня.

Зелена зона передбачає перебування в громадських будівлях у масках або респіраторах; проведення масових заходів за умови не більше 1 людини на 5 квадратних метрів; роботу кінотеатрів із заповненістю на 50%, перевезення пасажирів тільки в межах сидячих місць.

Для жовтої зони (+ обмеження зеленої) забороняється відвідування установ соціального захисту, в яких перебувають люди похилого віку, крім тих, які надають послуги кризово.

У червоній зоні забороняється робота громадського транспорту, відвідування закладів освіти, діяльність закладів громадського харчування, ТРЦ, бізнес-центрів, магазинів.

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