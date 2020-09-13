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В Ізраїлі оголосили загальнонаціональну ізоляцію через COVID-19

Загальнонаціональна ізоляція почнеться в п'ятницю.

В Ізраїлі оголосили загальнонаціональну ізоляцію через COVID-19
Фото: EPA/UPG

Уряд Ізраїлю схвалив введення тритижневої загальнонаціональної ізоляції для стримування поширення коронавірусу.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на ЗМІ Ізраїля.

Зазначається, що згідно з рішенням влади країни, загальнонаціональна ізоляція почнеться в п'ятницю.

Під час ізоляції ізраїльтяни повинні будуть знаходитися в межах 500 метрів від своїх будинків. Разом з тим, ізраїльський аеропорт Бен-Гуріон залишиться відкритим.

Нові заходи були ухвалені після різкого зростання числа випадків COVID-19 в останні тижні і на тлі критики прем'єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньяху щодо боротьби з вірусом і ситуації з економікою країни.

Нагадаємо, канцлер Австрії Себастьян Курц заявив, що в країні почалася друга хвиля коронавірусу. За останні дні в Австрії різко зросла захворюваність. 

Влада Вірменії оголосила карантин на всій території країни до 11 січня 2021 року.

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