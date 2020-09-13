У російському Краснодарі сталася масштабна пожежа у семиповерховому будинку, вогонь знищив 88 квартир на останньому поверсі. Про це повідомляє Інтерфакс.
Вогонь спалахнув у ніч на неділю, охопивши 4,4 тис. кв. метрів.
Попередньо встановлено, що загоряння сталося на сьомому поверсі, після чого поширилося на інші приміщення. У будинку згорів увесь верхній поверх.
Всього евакуювали 300 осіб, їх розмістили в готелі. Постраждалих немає.
В МНС попередньою причиною пожежі назвали несправність проводки.
Російські ЗМІ пишуть, що ввечері перед пожежею святкували весілля і запускали феєрверки.
Нагадаємо, у Києві людина вилізла на кондиціонер на 23-му поверсі, рятуючись від пожежі поверхом вище.