ЗМІ пишуть, що напередодні у будинку святкували весілля і запускали феєрверки.

Фото: МНС РФ

У російському Краснодарі сталася масштабна пожежа у семиповерховому будинку, вогонь знищив 88 квартир на останньому поверсі. Про це повідомляє Інтерфакс.

Вогонь спалахнув у ніч на неділю, охопивши 4,4 тис. кв. метрів.

Попередньо встановлено, що загоряння сталося на сьомому поверсі, після чого поширилося на інші приміщення. У будинку згорів увесь верхній поверх.

Всього евакуювали 300 осіб, їх розмістили в готелі. Постраждалих немає.

В МНС попередньою причиною пожежі назвали несправність проводки.

Російські ЗМІ пишуть, що ввечері перед пожежею святкували весілля і запускали феєрверки.

Нагадаємо, у Києві людина вилізла на кондиціонер на 23-му поверсі, рятуючись від пожежі поверхом вище.