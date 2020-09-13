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У Росії сталась масштабна пожежа у багатоповерхівці, згорів останній поверх

ЗМІ пишуть, що напередодні у будинку святкували весілля і запускали феєрверки. 

Фото: МНС РФ

У російському Краснодарі сталася масштабна пожежа у семиповерховому будинку, вогонь знищив 88 квартир на останньому поверсі. Про це повідомляє Інтерфакс.

Вогонь спалахнув у ніч на неділю, охопивши 4,4 тис. кв. метрів. 

Попередньо встановлено, що загоряння сталося на сьомому поверсі, після чого поширилося на інші приміщення. У будинку згорів увесь верхній поверх.

Всього евакуювали 300 осіб, їх розмістили в готелі. Постраждалих немає.

В МНС попередньою причиною пожежі назвали несправність проводки. 

Російські ЗМІ пишуть, що ввечері перед пожежею святкували весілля і запускали феєрверки. 

Нагадаємо, у Києві людина вилізла на кондиціонер на 23-му поверсі, рятуючись від пожежі поверхом вище.

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