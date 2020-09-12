В Ірані стратили 27-річного чемпіона з боротьби

Навід Афкарі під тортурами зізнався у вбивстві силовика під час протестів.

В Ірані виконали смертний вирок щодо борця і бійця змішаного стилю Навіда Афкарі. 27-річного спортсмена визнали винним у вбивстві охоронця і участі в антиурядових акціях протесту в 2018 році.

Про це повідомляє Радіо Свобода.

За офіційними даними, Афкарі вбив силовика під час протестів проти економічної та політичної ситуації в країні в 2018 році, він зізнався у скоєнні злочину, передає DW. Водночас, як зазначає інформагенція SID з посиланням на правозахисні організації, ці зізнання були отримані під час тортур.

Міжнародний олімпійський комітет (МОК) був "вражений" "сумною новиною". Раніше президент МОК Томас Бах написав листи до аятоли Алі Хаменеї та президента Ірану Хасана Роухані з проханням про помилування 27-річного Навіда Афкарі.

Справа викликала міжнародний резонанс. На захист Афкарі виступали президент США Дональд Трамп і президент Абсолютного бійцівського чемпіонату (UFC) Дейна Уайт. Всесвітня профспілка спортсменів закликала виключити Іран з світового спорту, якщо смертний вирок буде здійснено.

Утім, спортсмена все одно стратили "за наполяганням сім'ї жертви", хоч адвокат Навіда Афкарі заявив, що на 13 вересня була запланована зустріч родичів вбитого силовика, які, за його словами, хотіли попросити про помилування хлопця.

Крім того, згідно із законом, засуджений має право побачити свою сім'ю перед стратою. Іранська влада, однак, не дала скористатися 27-річному хлопцю своїм законним правом.

Нагадаємо, востаннє протести в Ірані спалахнули в листопаді минулого року через підвищення цін на пальне й нормування продажу пального населенню за пільговою ціною. Спочатку протестами були охоплені кілька міст, але згодом акції проходили по всій країні.

Під час протестів мітингарі підпалювали заправки, нападали на поліцейські відділки та грабували магазини. За непідтвердженими даними, під час протестів загалом було затримано понад тисячу людей. При цьому через блокування інтернету у країні фото- та відеопідтверджень щодо протестів було дуже мало. Точно невідома і кількість жертв - за даними ЗМІ, силовики вбили від 230 до понад тисячі людей.