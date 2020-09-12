Прем’єр Данії запропонувала переглянути майбутнє "Північного потоку-2"

Фредріксен заявила, що і раніше була проти зведення газогону.

Прем'єр-міністр Данії Метте Фредріксен запропонувала знову обговорити майбутнє проекту "Північний потік-2". Про це повідомляє місцева телерадіокомпанія DR.

"Я протягом усього часу була проти "Північного потоку-2". Я не думаю, що ми повинні ставати залежними від російського газу. Було б добре, якби ми могли почати нове обговорення з цього питання", - заявила Фредріксен.

Обговорення щодо будівництва газопроводу "Північний потік-2" відновилося після того, як уряд Німеччини повідомив про те, що російського опозиціонера Олексія Навального отруїли речовиною з групи "Новичок".

Канцлерка Німеччини Ангела Меркель, коментуючи отруєння політика, заявила, що Навальний став жертвою злочину, бо його "хотіли змусити замовчати". Вона зробила щодо Росії жорстку заяву, але при цьому виступила на захист газопроводу. Згодом Меркель висловилась за санкції проти “Північного потоку”.

Зупинити зведення газогону Німеччину закликали США, Польща, Україна.

Президент США Дональд Трамп заявив, що, як і раніше, підтримує ідею відмови від "Північного потоку-2".