Польща закликає Німеччину зупинити "Північний потік - 2"

Отруєння російського опозиціонера Олексія Навального, так само як і загрози з боку РФ почати інтервенцію в Білорусь, повинні спонукати Німеччину відмовитися від будівництва трубопроводу "Північний потік - 2".

Про це заявив глава польського уряду Матеуш Моравецкій, передає Deutsche Welle.

"Це останній сигнал для уряду ФРН, щоб зупинити російсько-німецький проект", сказав Моравецкій.

"Я думаю, що після інциденту з Навальним це (припинення будівництва, - ред.) має відбутися саме собою", - додав польський прем'єр.

Трубопровід, який пролягає по дну Балтійського моря, має транспортувати газ з Росії до Німеччини в обхід транзитних країн - Польщі та України. Варшава давно виступає проти цього проекту, адже в Польщі побоюються, що поставки газу через "Північний потік - 2" посилять залежність Європи від Росії і негативно позначаться на транзитних країнах.

Поки уряд Німеччини залишає питання про майбутнє трубопроводу відкритим. Міністр закордонних справ Гайко Маас раніше поставив під сумнів продовження будівництва, проте висловив надію на те, що Берліну не доведеться міняти свою позицію щодо газопроводу. Міністр охорони здоров'я ФРН Йенс Шпан також пов'язав майбутнє "Північного потоку - 2" з позицією РФ в розслідуванні отруєння Навального.

Нагадаємо, 20 серпня Навальний з літака потрапив до реанімації в Омську з попереднім діагнозом "токсичне отруєння". Він не опритомнів і впав у кому. Два дні РФ не давала дозволу на переведення Навального за кордон на лікування, а 22 серпня він був транспортований до Німеччини. Фахівці клініки Charite впевнені, що Навальний був отруєний. Пізніше лабораторія збройних сил Німеччини встановила, що Навального отруїли бойовою речовиною класу "Новачок". Перед цим російські лікарі назвали "основний робочий діагноз" і заявляли, що отруєння не було.

Канцлерка Німеччини Ангела Меркель прокоментувала заяву німецьких фахівців і заявила, що Навальний став жертвою злочину, бо його "хотіли змусити замовчати". Вона зробила щодо Росії жорстку заяву, але при цьому виступила на захист газопроводу.

3 вересня сенатор США Коттон закликав Німеччину зупинити "Північний потік-2", щоб притягти росіян до відповідальності за отруєння Навального. Украхна також закликає переглянути рішення щодо "Північного потоку-2".

Президент США Дональд Трамп заявив, що, як і раніше, підтримує ідею відмови від будівництва газопроводу.